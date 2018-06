Ich hab’ meine Kneipe lieb“, sang mit leicht heiserer Biermannstimme der Hamburger Satiriker Hans Scheibner. Seine Stammkneipe, der Weinkeller Butzirus an der Buschstraße hinter der Hamburger Staatsoper, liegt ihm so sehr am Herzen, das er für sie sogar demonstriert: Seinem Aufruf „Rettet das Butzirus“ waren am Sonntagvormittag trotz Sonnenschein an die hundert „Butziristen“ gefolgt.