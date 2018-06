Zwölf Wochen dauert jetzt schon der Streik im Druckgewerbe, sechs in der Metallindustrie. Der Volkswirtschaft sind Milliardenschäden entstanden; die Ausfälle an Steuern und Sozialabgaben werfen alle Finanzpläne über den Haufen; unsere Exportkraft wird in lebenswichtigen Bereichen geschwächt.