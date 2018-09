Inhalt Seite 1 — Das Ende einer Legende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Anders als bisher behauptet: Die deutsche Industrie profitiert von den jüngsten Lohnabschlüssen

Von Peter Christ

Kein Argument war im Arbeitskampf in der Metallindustrie wohlfeiler als die Warnung vor der gefährlichen Konkurrenz im Ausland. Die Steigerung der Arbeitskosten durch Arbeitszeitverkürzung sei völlig unverantwortlich und fördere die ausländische Konkurrenz zu Lasten deutscher Anbieter, warnte etwa die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft. Kein Unternehmer, Arbeitgeberfunktionär oder konservativer Politiker, der in diese Melodie nicht einstimmte.

Kaum war unter dem neuen Tarifvertrag die Tinte der Unterschriften getrocknet, da drohte BMW-Chef Eberhard von Kuenheim, nun werde mit „letzter Konsequenz“ rationalisiert, dem nur dadurch könne die internationale Konkurrenzfähigkeit behauptet werden. Der Präsident der Arbeitgeberverbände in Bayern, Ernst Wrede, sagte: „Im Ausland faßt man sich an den Kopf, wie ausgerechnet die Deutschen es fertigbringen wollen, auf diese Weise ... die künftigen wirtschaftlichen und sozialen Probleme zu bewältigen.“ Und dann rechnete Wrede vor, daß der Metall-Abschluß die Arbeitskosten um elf Prozent erhöhe.

Im Ausland muß man sich tatsächlich an den Kopf gefaßt haben; denn Wredes Zahlenspiel wirft kein gutes Licht auf seine Rechenkünste. Lage er mit seinen Zahlen richtig, dann wäre der Satz des ehemaligen Wirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff, die kürzere Arbeitszeit schaffe nur neue Arbeitsplätze in Fernost, mehr als billige Polemik.

Doch tatsächlich bringt der neue Tarifvertrag in der Metallindustrie die Branche nicht ins Hintertreffen. Im Gegenteil: Sie wird künftig noch besser mit den Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien und der Schweiz mithalten können. Denn über die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen entscheidet nicht die absolute Höhe der Stundenlöhne. Ausschlaggebend ist, was pro Arbeitsstunde geleistet wird. Bei hoher stündlicher Leistung (Produktivität) verteilt sich der Stundenlohn auf eine entsprechend große Anzahl von Produkten. Die Lohnkosten für jedes einzelne Produkt (Lohnstückkosten) können dann selbst bei den hohen deutschen Stundenlöhnen niedriger sein als in konkurrierenden Ländern mit weniger rationeller Fertigung. Und bei den Lohnstückkosten nimmt die deutsche Industrie einen hervorragenden Platz ein.

– Auch der jüngste Tarifabschluß in in der Metallindustrie wird daran nichts ändern. Der gewiß nicht gev erkschaftsfreundliche Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat ausgerechnet, daß der neue Tarifvertrag die Löhne in der Metallindustrie dieses Jahr um 2,7 Prozent ansteigen lassen wird. Noch schneller, nämlich um 3,5 bis vier Prozent, wird aber die Produktivität des wichtigsten Wirtschaftszweiges der Bundesrepublik wachsen. Konsequenz: Die Lohnkosten je Stück werden 1984 sinken, der maßvolle Tarifabschluß verbessert die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen in der Metallindustrie.