Acht Tage lang hielt sich Theo Sommer in der DDR auf – in der Welt der Funktionäre. Wie stellen sie ihren Staat dar. Was sagt ihnen der Begriff „Deutschland“? Welches Verhältnis wünschen sie sich mit Bonn? Wie schätzen sie ihren Spielraum gegenüber Moskau ein? Was denkt die neue Führungsgeneration?

Mit der Geschichte auf dem Buckel