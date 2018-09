Entwicklungsminister Jürgen Warnke hat es einfach. Was er soeben als Erfolg seiner Politik für die Dritte Welt verkaufte, ist im Endeffekt das Ergebnis der Arbeit seiner Vorgänger. Gerade Entwicklungspolitik ist langfristig angelegt. Minister kommen und gehen. Ehe sich auswirkt, was sie anders machen wollen, vergeht mehr Zeit als Warnke im Amt ist. Verwaltungsapparate haben nun mal ihr Beharrungsvermögen. Im Sinne einer für die Dritte Welt wichtigen Kontinuität der Hilfe ist das sogar ein Vorteil.

Ein eher zweifelhaftes Verdienst von Warnke indes ist, daß er die beschäftigungspolitischen Eigeninteressen der deutschen Geberseite erneut herausgestrichen hat. Dem deutschen Ansehen in der Dritten Welt dient das nicht. Bisher war die Bundesrepublik dafür bekannt, daß sie ihre Hilfe gerade nicht an die Bedingung geknüpft hat, man müsse die gegebenen Gelder auch wieder für Aufträge an die deutsche Industrie verwenden.

Tatsächlich hat Warnke diesen, dem deutschen Ansehen abträglichen Weg sogar ohne Not beschritten. Auch ohne ausdrückliche Lieferbindung sind zwei Drittel und mehr der deutschen Finanzhilfe in Form von Aufträgen an die deutsche Industrie zurückgeflossen. Und obendrein konnten die Deutschen von sich behaupten, sie fühlten sich dem freien Welthandel verpflichtet. Das ist nun vorbei. hff