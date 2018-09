Inhalt Seite 1 — Berlin kommt zu kurz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Nawrocki

Berlin, im August

Als Staatsminister Jenninger am 25. Juli die Bundesgarantie für den 950-Millionen-Kredit an die DDR und die von der DDR versprochenen Reiseerleichterungen verkündete, da verbreitete der Berliner Senat von Erklärung, in der es heißt: "Der Regierende Bürgermeister dankte der Bundesregierung für den Erfolg ihrer Bemühungen, die sich auf den Grundsätzen von Vertrauen gegen Vertrauen im Verhältnis zur DDR aufbauen." Als mit Inkrafttreten der Erleichterungen am I. August – und keinen Tag früher – dem Berliner Senat klar wurde, daß einige der neuen Regelungen für Berliner nicht gelten, da äußerte der Regierende Bürgermeister Diepgen sein Bedauern. "Die unvollständige Einbeziehung der Berliner in die Erleichterungen ist ein schwerwiegender Mangel."

Was da geschehen ist in den Tagen zwischen Euphorie und Mißfallen, läßt sich nur schwer aufhellen. Selbst die Eingeweihten geben unterschiedliche Darstellungen. Das liegt wohl daran, daß Bundeskanzler Kohl und sein Minister Jenninger die Verhandlungen mit der DDR als ihr privates Geheimnis betrachteten. Der Berliner Senat durfte vorher seine Wünsche äußern und erhielt dann erst vom Verhandlungsergebnis Kenntnis. Der Minister für innerdeutsche Beziehungen Windelen, Bonns Ständiger Vertreter in Ost-Berlin Bräutigam, Regierungssprecher Boenisch – sie alle blieben außen vor, waren nicht informiert. Und Jenningers wichtigster deutschlandpolitischer Ratgeber war in der entscheidenden Verhandlungsphase im Urlaub.

Hat Jenninger also wirklich schlampig verhandelt? Ist das Ergebnis ein "deutschlandpolitischer Offenbarungseid", wie der SPD-Spitzenkandidat für die nächsten Wahlen in Berlin, Hans Apel, meint? Sicher ist dies: Als dem Senat einen Tag vor der Bekanntgabe die Zusagen der DDR vorgelegt wurden, fiel sofort auf, daß zwei Regelungen für den kleinen Grenzverkehr entlang der innerdeutschen Grenze nicht entsprechend auch für Berlin gelten – die Geltungsdauer des Mehrfachberechtigungsscheins für Besuche wird nicht verdoppelt und die Aufenthaltsdauer bis zum Ende des auf die Einreise folgenden Tages nicht verlängert. Als Diepgen, der an diesem Tage gerade in Bonn war, Jenninger daraufhin ansprach, soll dieser ein ziemlich verdutztes Gesicht gemacht haben. Hatte er die Lücken im Verhandlungsergebnis nicht erkannt?

Für diese Version könnte sprechen, daß es auch in einem anderen Punkt Irritationen gibt. Bei der Senkung des Mindestumtauschs für Rentner stellt sich jetzt heraus, daß die DDR einen anderen Rentnerbegriff zugrunde gelegt hat als die Bundesrepublik, so daß Frührentner nur in den Genuß der Neuregelung kommen, Wenn sie zu mindestens zwei Dritteln erwerbsunfähig sind. Aber das war auch bis 1980 so, als Rentner vom Mindestumtausch ganz befreit waren; mehr wäre da nicht herauszuholen gewesen.

Gegen die These, daß "offensichtlich dilettantisch verhandelt" wurde, wie Hans Apel meint, spricht einmal die deutschlandpolitische Kompetenz, die Jenninger allgemein zugeschrieben wird. Dagegen spricht auch, daß die Verlautbarung der Bundesregierung, die die elf von der DDR beschlossenen Erleichterungen enthält, eigentlich eindeutig ist: Bei den Punkten, die für "alle" oder auch für Westberliner gelten, ist dies ausdrücklich vermerkt. Daß die Erleichterungen für den grenznahen Verkehr nicht automatisch für den Reise- und Besucherverkehr in Berlin gelten, mußte jedermann klar sein, der den Ursprung beider Abmachungen kennt. Der kleine Grenzverkehr wurde zwischen beiden deutschen Regierungen ausgehandelt, die Abmachungen über den Reise- und Besucherverkehr dagegen ist Teil des Berlin-Abkommens der vier Mächte und kann nicht ohne deren Zustimmung geändert werden.