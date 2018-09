Von Dietrich Strothmann

Tyrus, Ende Juli

Mosche Levy ist ein baumlanger Kerl. Die Soldaten nennen ihn daher spaßhaft auch Mosche mal zwei". Mosche Levy ist der israelische Generalstabschef. Und weil die Moral seiner Truppe im Südlibanon, zwei Jahre nach der Invasion, zu wünschen übrig läßt, inspiziert er sie, diskutiert er mit den mürrischen, zermürbten Soldaten, die nicht mehr so recht wissen, warum sie hier noch immer diesem halten und sterben sollen. Fast 600 von ihnen sind seit dem Juni 1982 gefallen, die Hälfte davon bei Terroranschlägen. Die blutige Spur in diesem schmutzigen Ende? Letzten April registrierten die Israelis noch 20 Attentate, im Juni waren es bereits 186. Ein Krieg "Um Ende? Ein Krieg mit einem schlimmen Ende?

Der lange Haudegen Mosche Levy läßt sich von den Soldaten berichten, freimütig, schonungslos. "Um uns herum ist nur Haß, wir fühlen ihn die ganze Zeit. Er ist in den Augen der Menschen hier. Was sollen wir tun? Was können wir machen? Was haben wir falsch gemacht, daß sie uns so hassen?" Es sind Fragen, die heute viele israelische Soldaten stellen.

Sie kamen damals als Befreier. Christen und Moslems überschütteten 1982 die Israelis, die mit ihrer geballten Militärmaschinerie die von allen verhaßten PLO-Kämpfer nach Norden verjagten, mit Reiskörnern. Menachem Begins Marschbefehl "Frieden für Galiläa" verstanden die Südlibanesen für sich als "Freiheit von Arafat". Sie hatten die Palästinenser hassen gelernt, die sich in ihren Dörfern festgesetzt und wie ein "Krebsgeschwür" im Libanon einen "Staat im Staate" gebildet hatten.

Aber die Israelis drangen bis Beirut vor, sie wollten der libanesischen Regierung diktieren, sie gruben sich ein, krallten sich fest. Die Befreier wurden Besatzer. Werden sie eines Tages gar Besitzer? Schon reklamieren in Israel die Anhänger des "Blocks der Getreuen" (des Gusch Emunim), die auch das Land am Jordan annektieren wollen, Teile des Südlibanon als altes jüdisches Land für sich. Längst befürchten libanesische Lokalpolitiker, die wasserhungrigen Israelis wollen den Litani-Fluß nicht wieder hergeben, der rund 25 Kilometer nördlich der Grenze durch die fruchtbaren Täler des Südlibanon fließt.

Generalstabschef Mosche Levy muß seine ganze Überredungskunst aufbieten, um seine zweifeln- den, zaudernden Soldaten zu überzeugen, daß sie hier, in der Fremde, ihr Vaterland verteidigen. Denn: "Wenn Ihr abzieht, kommen die Terroristen wieder" – es sei denn, die libanesische Armee rückt im Südlibanon ein, Beirut schließt mit Jerusalem einen neuen Sicherheitspakt, Damaskus garantiert das Abkommen. Aber bis dahin ...