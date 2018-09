Seit am 4. August die Europarakete Ariane 3 unter lautem Getöse zwei Fernmelde-Satelliten ins All beförderte, ist Europa in eine neue Ära eingetreten: Es ist jetzt aus eigener Kraft Mitspieler im Weltraum.

Der erfolgreiche Flug der Ariane macht Europa zum ernsthaften Konkurrenten der Amerikaner bei dem einträglichen Geschäft, Kommunikations-Satelliten auf ihre Erdumlaufbahn zu bringen. Bis Dezember 1987 sind 29 weitere Frachten schon gebucht, ein Auftragsvolumen von 750 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Das amerikanische Space Shuttle hat bisher 60 Aufträge gewonnen. Die europäische Raumfahrt ist nun nicht länger von staatlichen Geldströmen allein abhängig, die jederzeit versiegen können; der kommerzielle Erfolg gibt ihr Dauer. Der Weltraum ist nicht mehr ausschließlich die Spielwiese der Weltmächte. Das Monopol der Großen ist durchbrochen.

Einem Europa mit eigenem Satellitenpark muß freilich erst recht daran liegen, daß die zivile Nutzung des Alls geschützt, die Militarisierung des Weltraums gestoppt wird. Angesichts ihrer neugewonnenen Fertigkeiten brauchen die Europäer deswegen nicht mehr hilflos an den guten Willen der Großen zu appellieren: Sie können jetzt Druck unter ihr Verlangen setzen. Der eigene Erfolg zwingt sie nun zu einer eigenen Politik, -cb-