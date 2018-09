Inhalt Seite 1 — Blau für den Traumtöter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als die Natur Farben erfand, schwärmte vor dreißig Jahren der berühmte Biologe Julian Huxley, da kreierte sie im Menschen ein Gefühl für Schönheit. Sie verbesserte die Qualität des Unterscheidungsvermögens, zugleich aber kettete sie die Wahrnehmung ans Gefühl. Und derlei Assoziation ist, in der medizinischen Therapie etwa, zuweilen bedeutsam.

Als ein Anästhesist der Universität von Genua 1978 den Einfluß der Farbe auf die Wahl von Schlaftabletten untersuchte, machte er eine interessante Entdeckung. Je 48 weiblichen und männlichen Probanden bot er ein orange oder blau eingefärbtes Schlafmittel (Heptabarbital) an. Den Männern war es rundum gleichgültig, welche Farbe der Traumtöter hatte. Für weibliche Patienten hingegen schien es eine ausgemachte Sache – Schlaftabletten hatten blau zu sein.

Freilich verlieren solche Farbpräferenzen im Alter an Bedeutung, wie kürzlich eine kleine Studie an der Universität von Arizona ergab, die auch den Faktor Tablettenform erfaßte. Denn mit abnehmender Sehschärfe geht das Unterscheidungsvermögen für blaugrüne und gelbweiße Farbtöne zurück, mithin also auch ein Stück Arzneieinnahmesicherheit verloren. Die Gefahr einer Verwechslung von grundverschieden wirkenden Medikamenten nimmt zu. Die Analyse aus Arizona ist auf hiesige Verhältnisse übertragbar.

Einige der unerfreulichsten Resultate von insgesamt 25 Vergleichstests: Kaum jeder zweite der im Durchschnitt fast 71 Jahre alten Patienten konnte an Hand des Kriteriums Farbe zwischen einem Beruhigungsmittel und einem Schilddrüsenpräparat unterscheiden. Mehr als sieben von zehn Probanden vermochten diese beiden einander ähnlichen Tablettenformen nicht auseinanderzuhalten. Und gar nur jeder Vierte erkannte an der Form, daß es sich bei einem Mittel, mit dem bei Minderleistungen des Herzmuskels dem Körper Wasser entzogen wird (hiesiger Handelsname: Lasix), nicht um ein Beruhigungsmittel (Valium, zwei Milligramm) handelte. Beide Präparate sind zum Beispiel auch hierzulande im einander ähnlichen Design im Handel.

Zwar ist die Anzahl der davon herrührenden Verwechslungen beiderseits des Atlantik nicht bekannt. Gleichwohl erneuerten die Autoren darüber ein inzwischen sieben Jahre altes Argument: Für ältere Patienten sollten Form und Farbe einzelner Klassen von Medikamenten vielleicht geändert werden.

Präferenzen, wie die in Genua ermittelten, ließen sich freilich auch zu Umsatzerwägungen anderer Art nutzen. Eine viertel Million Tablettenabhängige, vielleicht sogar 400 000, gibt es hierzulande. Beliebtestes Vehikel bei deren Flucht vor der Realität sind Schlaf- oder Beruhigungsmittel, die überwiegend verschreibungspflichtig sind. Kurz: kein Rezept, keine Medikamentensucht. So gut wie bei keiner anderen Art von Abhängigkeit stehen nach Meinung von Experten demnach die Chancen, die Begehrlichkeit der Pillenschlucker mit Hilfe von Ärzten in den Griff zu bekommen.

Die Pharmaindustrie (Werbespruch eines Branchenriesen: „Wenn B... nicht draufsteht, steht B ... doch dahinter“) möchte da gewiß mittun. Eine kleine Änderung in Form und Farbe bei den am meisten mißbrauchten Medikamenten – vielleicht nach dem Slogan black is beautiful? – wäre schon hilfreich: Valium zum Beispiel, nicht mehr rund und babyblau, sondern tiefschwarz und als Dreieck mit zwei Dutzend Millimeter Kantenlänge. Und wie wäre es, immer dreizehn Dreiecke im sienabraunen Folienstreifen zusammenzupacken, samt einem kurzen Aufdruck, in Plüschrosa vielleicht, um der politischen Sorge vor den Umtrieben der Chemielobby zur Ausgewogenheit zu verhelfen? Etwa so: „Der Bundesminister für Gesundheit warnt: Mit diesen Tabletten überlassen Sie es anderen, Ihr Leben für Sie zu vertrödeln!“