West-Berlin

Das Ehepaar Scholz gehörte zur sogenannten Berliner Prominenz. Wo immer es auftauchte, zuckten die Blitzlichter, auch noch zwanzig Jahre nach dem letzten Boxkampf von Gustav Scholz; er war der Max Schmeling zum Anfassen. Seine Mutter hatte ihn „Bubi“ gerufen und dabei blieb es.

Für seine Berliner war Bubi Scholz ein Weltmeister, auch wenn er den höchsten Titel knapp verfehlte. Immerhin: Von 96 offiziellen Faustkämpfen entschied er 88 für sich. Doch das ist lange her. Mittlerweile ist Bubi 54 Jahre alt geworden und sitzt in Untersuchungshaft. Daß ihm vorgeworfen wird, seine Frau erschossen zu haben, beeinträchtigt die Liebe seiner Anhänger nur wenig. Sie wissen nämlich, dank der täglichen Information durch Bild und BZ, daß er das sicherlich nicht mit Absicht getan hat. Er muß wohl einen „black out“ gehabt haben, verursacht durch Alkohol und Tabletten. Und wenn einer trinkt, so schlußfolgert das Volk, wird er schon einen Grund gehabt haben – und er wird insgeheim seiner Frau Helga angelastet. Sie hatte es am rechten Verständnis mangeln lassen; als spitzzüngig, energisch, schmallippig wird sie geschildert, und zur Flasche habe auch sie gegriffen. Bubis Anhänger wissen Bescheid und bedauern den armen Burschen, auf den man aufpassen muß, damit er sich nicht umbringt.

In der vergangenen Woche, am 9. August, wurde Helga Scholz auf dem Waldfriedhof Heerstraße in Berlin-Westend beerdigt. Blitzlichter feierten wie zu ihren Lebzeiten, nur Bubi stand ihr nicht mehr zur Seite. Dafür lagen von ihm hundert rote Rosen am offenen Grab.

Auf den Friedhofswegen promenieren die ersten Schaulustigen bereits um acht Uhr. Eine halbe Stunde später: der Friedhof füllt sich, die besten Plätze sind in fester Hand. Zehn Uhr 30 – die Menge ist auf 1500 Köpfe angewachsen, sie steht dicht gedrängt Spalier, mustert die eintreffenden Trauergäste, hält Ausschau nach Prominenz. Die jedoch ist spärlich vertreten. Max Schmeling und Harald Juhnke schicken Kränze, Günter Pfitzmann und „Dalli-Hänschen“ Rosenthal entsenden ihre Frauen. Futter für die Photographen bieten nur noch die Ehepaare Wendland, Drache und Garski.

Gedämpfte Volksfeststimmung kommt auf. Bei der Dame in Schwarz mit dem rosa Rosenbukett wird gerätselt, „ob das die Ost-Schwester von Bubi ist?“ Die West-Schwester Hildegard Schmetterling, Angestellte in einem Beerdigungsinstitut, wird im Auto zum Hintereingang der Kapelle gefahren. Sie sei nur dazu gut gewesen, das Haus zu hüten, wenn Scholzens verreist waren, raunt die Menge. Im Sarg, der mit rosa Rosen vollbesteckt ist, ruht die Tote in ihrem Lieblingskleid, weiß Bild zu berichten, schwarze Seide mit einem Kragen aus weißer Brüsseler Spitze. An dieser Trauerveranstaltung ist wohl nur eins echt – der Schmerz der 80jährigen Mutter.

Über den Fall Scholz wurde in Berlin eine Nachrichtensperre verhängt. Bisherige Ermittlungen werden streng geheim gehalten, selbst Tatsachen, die den Prozeß nicht beeinträchtigen können. Wird dem einstigen Boxeridol eine „Extrawurst“ gebraten? Vor seinem Haus Am Rupenhorn hat sich schon eine Würstchenbude angesiedelt, die neugierige Gaffer bedient.

Gabriele Engert