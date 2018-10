Eiii Dekalog für verantwortungsvolle Patrioten

Von Theo Sommer

Ist die deutsche Frage noch offen? Oder ist über die Wiedervereinigung das Kreuz schon längst gemacht? Hans Apel hat mit seinen Äußerungen einen rohen Nerv getroffen; anders wäre der gequälte Aufschrei nicht zu erklären, der ihm nicht nur aus dem Regierungslager entgegenschallte. Insofern, als es zwei deutsche Staaten gibt, ist die deutsche Frage nicht mehr offen, formulierte Apel seine Ansicht. Gestehen wir uns ruhig ein: Er hat recht.

Zwanzig Jahre lang, von 1949 bis 1969, hat Bonn Außenpolitik getrieben wie der Erbe eines Bankrotteurs, der glaubte, vor Gericht die Folgen der väterlichen Machenschaften rückgängig machen zu können. Die Bundesdeutschen suchten sich geschickt aus der Verantwortung für jenen Krieg zu stehlen, den Hitler vom Zaune gebrochen hatte. In der Ost-West-Konfrontation, die kurz danach anhob, stilisierten sie sich zu Gastsiegern, zum Juniorpartner der westlichen Sieger. Die unabwendbaren Folgen von Hitlers verbrecherischer Politik – der Verlust der alten Ostgebiete und die Teilung Restdeutschlands – lasteten sie nun dem russischen Kommunismus an. Die Konsequenz der deutschen Untaten fälschten sie um in das Ergebnis eines sowjetischen Expansionismus.

Dieser Sicht vermochte nur zu huldigen, wer vor der Geschichte die Augen verschloß. Aus der Politik, die darauf gründete, konnte schon deswegen nichts werden, weil sie ahistorisch war. Wir pochten auf Rechte, die Adolf Hitler verspielt hatte; beanspruchten Grenzen, die er nach 1937 ge-Einheit, verändert hatte; wollten eine nationale Einheit, die in den Feuerstürmen des Zweiten Weltkrieges verglüht war – Teilungspläne hatte es ja auch im Westen gegeben, ehe der Kalte Krieg die Lage zu prägen begann. Vor allem aber blieb die alte Ostpolitik – Wiedervereinigung und sonst nichts – zum Scheitern verurteilt, weil ein noch so schöner westdeutscher Rechtsstandpunkt gegen den überlegenen sowjetischen Machtstandpunkt nichts ausrichten konnte.

Als sich diese Einsicht durchsetzte, begann vor fünfzehn Jahren die neue Ostpolitik. Sie gründete auf der Erkenntnis, daß die Wiedervereinigung ferner lag denn je; daß im Atomzeitalter der Frieden wichtiger ist als die Durchsetzung von Rechtsstandpunkten; und daß, wo die deutsche Teilung schon nicht überwindbar war, sie wenigstens verwindbar, also in ihren Folgen gemildert werden mußte. Wenn sich die Spaltung der Nation nicht beenden ließ, sollte mindestens die Trennung des Volkes weniger drückend werden.

Zu diesem Ende erkannte Bonn die "bestehende wirkliche Lage" in Europa an: die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens, die Zugehörigkeit des Sudetenlandes zur Tschechoslowakei, die Existenz des zweiten deutschen Staates DDR. Die Wiedervereinigung blieb eine Denkmöglichkeit, eine Zukunftsoption, eine erlaubte Hoffnung auch, gedeckt sogar durch Gromyko, der beim Abschluß des Moskauer Vertrages einen "Brief zur Deutschen Einheit" entgegennahm. Aber ein operatives Nahziel der Bonner Außenpolitik war die Wiedervereinigung seitdem nicht mehr. Sie wurde den Gezeiten der Geschichte überlassen – wobei jeder Redliche weiß, daß der Tidenhub der Historie nicht unbedingt zugunsten der deutschen Einheit wirken mag.