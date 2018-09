ARD, Donnerstag, 23. August, 20.18 Uhr: "Raketen abgefeuert – Ziel vernichtet. Der Todesflug der KE 007." Bericht von André Libiik

Selbstverständlich fliegt die südkoreanische Fluggesellschaft KAL auch heute von Anchorage in Alaska nach Seoul. Business class-Publikum: Amerikanische und ostasiatische Geschäftsleute, dazwischen ein paar Mütter mit kleinen Kindern, geschäftige Stewardessen. In der Boeing 747, die am Morgen des 1. September 1983 in Seoul landen sollte, wird es genauso friedlich und gewöhnlich ausgesehen haben – bis um 20 nach 3 Uhr morgens im Süden der Halbinsel Sachalin eine Suchoi 15 der sowjetischen Luftwaffe zwei Raketen auf das Verkehrsflugzeug feuerte. Alle 29 Besatzungsmitglieder und alle 240 Passagiere starben.

"Nichts kann den Abscheu über den Abschuß einer Zivilmaschine mindern", sagt André Libik in der Einleitung seines Films. Eine Schutzbehauptung? Tatsächlich macht er nicht die Russen zu Angeklagten, auch nicht etwa die koreanische Fluggesellschaft, die immerhin die Verantwortung dafür trug, daß ihre Maschine über 500 Kilometer vom Kurs abwich ohne erkennbaren Grund, auf wohlbekannter Strecke. Belastet werden amerikanische Regierungsstellen.

Denn kaum irgendwo auf der Welt, das erfahren wir aus Libiks Dokumentation, verfügt das amerikanische Militär über ein so engmaschiges Netz von Luftbeobachtuneseinrichtungen wie im nördlichen Pazifik, wo die beiden Territorien der beiden großen Atommächte zusammenstoßen. Die Washingtoner National Security Agency unterhält auf der Aleuten-Insel Shemya eine Radaranlage, der die verirrte koreanische Boeing nach menschlichem Ermessen auffallen mußte; in Wakanai im Norden Japans arbeiten 1800 Amerikaner für die NSA, die, so sagen Experten vor der Kamera, das tödliche Drama mitbekommen haben müssen: wie der koreanische Pilot seine Position meldet – die Angaben waren völlig falsch; wie die sowjetische Flugabwehr den Eindringling wahrnimmt und den Befehl erhält, das Flugzeug abzuschießen. Präsentiert haben die Amerikaner der Öffentlichkeit die Tonbandaufnahme der Vollzugsmeldung des Suchoi-Piloten ("Ziel vernichtet"), nicht aber den vorangegangenen oder folgenden Dialog. Haben die Amerikaner etwas zu verbergen?

Libiks Zeugen – ein früherer CIA-Direktor und ein früherer Mitarbeiter der NSA – vermuten das. Der Navigationsfehler der erfahrenen koreanischen Piloten, ein Zufall? Ein Zufall gar, den die engmaschige amerikanische Luftaufklärung nicht bemerkte? Kann es sein, daß die Boeing nur auf sowjetischen Radarschirmen bemerkt wurde, daß die Amerikaner auch von den Vorbereitungen der Russen zum Gegenschlag nichts merkten, bis alles zu spät war? Unglaubwürdig.

Da erscheint dem Fernsehzuschauer auf einmal die Behauptung des Sowjetmarschalls Ogarkow plausibel, die KAL-Maschine habe im Auftrag der Amerikaner (wessen sonst?) einen Spionageauftrag gehabt. Libik übernimmt die These nicht; er hält sie immerhin für eine von drei denkbaren Lösungen des Rätsels. Denkbar also, daß westliche Nachrichtendienste die koreanischen Piloten zum Irrflug über Kamtschatka und Sachalin anstifteten, um das Tempo und die Fähigkeiten der sowjetischen Flugabwehr über Ostsibirien zu testen. Denkbar zweitens, daß die Koreaner unbeabsichtigt in die Irre flogen, die Amerikaner von der NSA das bemerkten und die unverhoffte Gelegenheit nutzten, die feindliche Luftwaffe im Einsatz zu beobachten – auch wenn darum 269 Menschen sterben mußten. Denkbar, drittens, daß sich ganz viele unglückliche Zufälle verketteten. Man hört aus der Stimme des Kommentators, wie unmöglich ihm das scheint.

Erschreckende Einsichten. Allerdings hat André Libik einen Aspekt vernachlässigt und ein Phänomen verdrängt. Vernachlässigt hat er die Frage nach der Entscheidungsfindung in der Sowjetunion, wenige Wochen nach Andropows letztem öffentlichen Auftritt, zwei Monate vor dem Zusammenbruch der Genfer Verhandlungen. In Amerika läßt sich halt leichter recherchieren. Und verdrängt hat er, wieviel Schlamperei gerade auch in militärischen Diensten möglich ist. Die Luftbeobachter in Shemja und Wakanai waren vielleicht Soldaten, wie wir sie aus einer fiktiven Darstellung des amerikanischen Militärengagements in diesem Teil der Welt kennen: aus dem Film "MASH".

Hans Jakob Ginsburg