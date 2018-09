Von Peter Hays

Als nächstes werden die Londoner Taxifahrer wohl die Lieder der venezianischen Gondolieri einstudieren. Britische Traditionalisten sind jedenfalls auf das Schlimmste gefaßt, seitdem im Berufsalltag vornehm nadelgestreifte Gentlemen, darunter gestandene Beamte Ihrer Majestät, am Wochenende plötzlich in altenglische, mit Schellen bestickte Tracht schlüpfen und Morristänze für gaffende Touristen aus Übersee aufführen; in Cambridge sich geschäftstüchtige Studenten im schwarzen lalar für ein kleines Trinkgeld vor ihren alten Colleges von japanischen Photomenschen ablichten lassen; und an den Stränden, wo auch heute noch oft zugeknöpfte Bademode wie zu Victorias Zeiten gilt, neuerdings, so zum Beispiel in Brighton, sogar Nudisten herumliegen.

Schonungslos gesagt also Bella Inglaterra; Britannien als gutgehende Ferieninsel, die inzwischen mehr Menschen beschäftigt als die einheimische Autoindustrie.

Daher auch meine eigenen kleinen Zweifel, als ich den alten Wagen, der noch zwei Töchtern und einer schwäbischen Schwiegermutter Platz bietet, nach rund 1900 Kilometern vor dem Büro des Sundrum Castle Holiday Parks abbremse. Werden das noch klassisch britische Ferientage wie in meiner Kindheit sein, fast zu verwechseln mit dem Alltag zu Hause, nur mit einer etwas stärkeren Brise Salzwind? Oder hat man inzwischen auch hier vieles nach mediterraner Club-Art verfeinert? Wird uns gleich ein NO (Nice Organiser) im Kreis der NMs (Nice Members) willkommen heißen? Werden die Fingerhutmaße schottischen Whiskys im Holiday-Pub mit den Plastikperlen einer „Cashkette“ zu zahlen sein?

Schon der erste Rundgang beruhigt. Auf einem der beiden Tennisplätze nahe unserer vierrädrigen, fest verankerten „Freizeitvilla“ schlagen sich eine Mutter und ihre zwei etwa elfjährigen Söhne einen zerrupften, limonengrünen Ball zu. In Sundrum scheint Animation, dieser von Profis rigoros geschwungene Taktstock des mediterranen Urlaubs, zum Glück noch altmodisch Familiensache zu sein.

Die Meeresstrände der Stadt Ayr sind nur ein paar Meilen entfernt, aber in einem „Club Atlantique“ sind wir nicht unbedingt gelandet. Nur schwer ließe sich etwa die Philosophie des „Club Méd“ auf Sundrum übertragen: „... Eine Zeit, in der man der Alltäglichkeit entflieht und vergessen geglaubte Fähigkeiten neu entdeckt und sensibilisiert ...“ Das wäre unseren neuen Nachbarn in den rund hundert Luxuscaravans ringsum bestimmt zu hochtrabend. Die meisten von ihnen kommen aus der etwa eine Autostunde entfernten Industriemetropole Glasgow. Auf diesen grünen Buckeln bei Ayr, allenfalls der topographische Auftakt zum wilden Hochland weiter nördlich, tauchen ausländische Urlauber selten auf. Am Beispiel Sundrum erleben diese paar Wenigen allerdings, wie Briten wirklich Urlaub machen.

Wir sind mitten in einem wundersam idyllischen, in smaragdgrüne Wiesen gerückten Stück Hinterhof-Glasgow. Frühmorgens versammeln sich Großfamilien um Jumbo-Packungen knuspriger Corn-flakes. In mehreren Dutzend Wohnwagen gleichzeitig wird die sanfte irische Stimme des BBC-Muntermachers Terry Wogan lauter gedreht. Über Propangas brutzeln Speck und Eier. Beim größten Toast-in des Tages duftet’s überall nach frisch geröstetem Weißbrot.