Von Karsten Witte

Der Königin der Sklaven, wie eine Punklady frisiert, gelingt es, in den Palast zur Königstochter vorzudringen. Gerade kann sie noch Kritik an deren Lebensferne äußern: „Du lebst hier wie eine Tote!“, da fährt ein Blitz in den Stromkreis des Kinos. Die Zuschauer, die den faschistischen Kolossalfilm „La Corona di ferro“ (1940) sahen, saßen im Dunkel. Kein Zeichen lenkte zum Notausgang. Über Locarno tobte ein Gewitter.

Regie beim Zweitältesten Filmfestival, das 1949 seinen Großen Preis an de Sicas „Fahrraddiebe“ verlieh, führt die Wetterkunde, die bestimmt, ob abends auf der Piazza Grande das spektakuläre Licht- und Lufttheater stattfindet, das gut dreitausend Besucher unter dem Sternenhimmel verfolgen. „Bei Regen“, sagte eine italienische Stimme mit Betonung, „findet die Verführung im Saale statt.“ Das klingt wie ein grundsätzliches Kinoversprechen, dessen Kehrseite darin liegt, daß die Festivaliers der handgreiflichen Schönheit des Ortes gegenüber auch „wie Tote leben“.

Wie quietschfidel Greise auf der Leinwand leben, bewies Daniel Schmids wunderbar aufmerksamer Film „Il bacio di Tosca“. Er spielt in einem Mailänder Altersheim, der Casa Verdi. Insassen sind alte Primadonnen, Chorsänger und Orchestermusiker, die einmal am Tag zu Gott und Verdi beten, dessen Tantieme diese Stiftung tragen: Casa Verdi, das klingt wie eine Firma, die Erinnerungen ans Opernleben der zwanziger Jahre auswertet. Schmid und sein Kameramann Renato Berta (der auch für Straub und Tanner arbeitet) suchen nach anderem als einer Hitparade des Belcanto von Verdi bis Puccini. Sie lassen die Alten die kleinen Beiläufigkeiten der Musikgeschichte erzählen, vorsingen und nacherleben. „Der Kuß der Tosca“, das ist, erinnert man sich, eine höhnische Zärtlichkeit, die Tosca dem Polizeipräsidenten, der ihren Geliebten auf dem Gewissen hat, – mit einem Dolchstoß erweist.

Hier wird die Todesszene mit „Toscas“ Krückstock und Strickjäckchen nachgestellt. Ihr Partner bricht neben der Telephonzelle im Altersheim zusammen. Das ist ein scharf markierter Realismus, komisch und karg, der sich nie über die Hinfälligkeit der Sänger mokiert. Stellen wir uns nur vor, die kommende Generation drehte eine Dokumentation über ein kalifornisches Heim alter Rockstars, dann wird die Ambivalenz der Anteilnahme deutlich.

Die Möglichkeit, Filme seiner Wahl zu zeigen, ging dieses Mal an den Regisseur Bernardo Bertolucci. Er konnte sich nicht entschließen, die Filme auch vorzustellen. Ein neues Drehbuch, nach dem Bericht „Ich war Kaiser von China“, beschäftigt ihn. Marlon Brando soll den Gärtner spielen, der einst Kaiser war. Bertoluccis carte blanche präsentierte u. a. Godards „Außenseiterbande“ (1964).

Was für ein Wiedersehen: Anna Karina in ihrer koketten Keuschheit trug eingerollte Zöpfchen und Kniestrümpfe, Sami Frey den Gangster-Nadelstreifenanzug und Pierre Brasseur eine bizarre Kappe auf dem Kugelkopf. Ein Komikertrio der Kinderspiele, das die Plätze wechselte, bis am Ende die Reise nach Jerusalem angetreten wird und Brasseur tot auf dem Rasen liegt.