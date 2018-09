Inhalt Seite 1 — Zitate von der Oberfläche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Peter Riese

Vor fünfzehn Jahren hieß eine Ausstellung in Darmstadt „Menschenbilder“. Vorsichtig und behutsam in der Formulierung des Titels und in der Auswahl der Exponate hatten sich die Organisatoren auf die Suche nach dem Verbleib der menschlichen Figur in der bildenden Kunst begeben. Das Unternehmen, wiewohl es auf ein durchaus vorhandenes Interesse stieß, lag abseits der mächtigen Trends auf dem Kunstmarkt. Das „Menschenbild“ der Künstler, wenn es denn überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden konnte, war eher verschwommen und vielfach gebrochen. Das historische Zitat konkurrierte mit der ideologischen Grundhaltung, und nur wenigen Künstlern gelang es, die Beschädigung des Menschenbildes nach zwei Weltkriegen und angesichts der möglichen totalen Vernichtung der Menschheit glaubhaft in die Kunst zu überführen.

Mittlerweile scheint die Kunst ihre Unbefangenheit gegenüber der menschlichen Figur zurückgewonnen zu haben. Überall tritt einem der Mensch in vielfacher, vorzugsweise bunter Gestalt entgegen. Seine Darstellung wirkt nicht selten so, als seien ausgerechnet Künstler davon befreit, die Erkenntnisse der Wissenschaften über den Menschen mit zu reflektieren.

Dennoch würde es dem Beobachter kaum einfallen, von einem „naiven“ Menschenbild im historischen Sinn zu sprechen. Dafür kommen diese Darstellungen mit einem zu hohen künstlerischen Anspruch daher. Sie lassen sich auch kaum auf ein gemeinsam verpflichtendes Menschenbild reduzieren, es fehlt ihnen, trotz weitgehend einheitlicher Stilmerkmale, eine ideologische Grundhaltung. Dieser merkwürdige Widerspruch – auf der einen Seite die Hinwendung zur menschlichen Figur, auf der anderen Seite das Fehlen eines einheitlichen Menschenbildes – läßt sich an zwei Ausstellungen verifizieren, die sich von zwei verschiedenen Seiten dem Problem zu nähern suchen. Bereits in den beiden Ausstellungstiteln wird angedeutet, daß man sich zunächst nur an die Dokumentation einer äußeren Form gewagt hat. Während in Duisburg Plastiken vorwiegend junger Bildhauer (unter innen einige Maler aus dem Umfeld der „Jungen Wilden“) unter dem Titel „Bella figura“ zusammengetragen wurden, stellt das Saarland-Museum in Saarbrücken Zeichnungen von Bildhauern aus, die alle der Generation der heute Fünfzig- bis Sechzigjährigen angehören. Künstler also, die den Krieg als junge Männer erlebt haben und ihre künstlerischen Impulse von Lehrern empfingen, die ein eigenständiges Menschenbild ohne Korruption durch den Faschismus in die Nachkriegszeit herübergerettet haben.

Die Ausstellung in Saarbrücken verdankt ihre Existenz einem Essay von Wolfgang Rothe mit dem etwas hochgegriffenen Titel „Figura docet“, in dem er sich mit der Tatsache auseinandersetzt, daß es in Deutschland und Österreich eine Reihe von Bildhauern gibt, die in ihrer künstlerischen Arbeitsweise im weitesten Sinn als „figurativ“ bezeichnet werden können und die – vielleicht deswegen? – nie in den Mittelpunkt des Kunstgeschehens gerückt worden sind. Aber was „zeigt“ denn die Figur in diesen Zeichnungen? Läßt sich wirklich außer der figurativen Arbeitsweise ein gemeinsamer Nenner ermitteln, also ein „Menschenbild“, aus dem heraus künstlerische Impulse sich legitimieren?

Rothe will eine gemeinsame Tendenz festgestellt haben, das Bemühen nämlich um „das Inbild des Humanum, des Psychophysischen, der Leiblichkeit des Menschen“. Eine präzisere Eingrenzung inhaltlicher Gemeinsamkeiten dieser Künstler gelingt indessen nicht, und angesichts des tatsächlich vorhandenen Materials weicht Rothe auf die Allerweltsformel aus, es demonstriere „eine bisher beispiellose Freiheit individueller, stilunabhängiger Gestaltung“. Der Verdacht, mit einer solchen Formulierung solle nichts weniger verdeckt werden als die Tatsache, daß die Gemeinsamkeiten dieser Bildhauer lediglich in der äußerlich formalen Verwendung der menschlichen Figur bestehen, beweist die unmittelbare Anschauung.