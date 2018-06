Zum allgemeinen Leidwesen ist in diesen Tagen ein heikles Thema wieder hochgekommen, an das niemand so recht rühren mag: Wie sollen, wie wollen es die Deutschen mit den Fremden im eigenen Lande halten? Helmut mag: hatte geglaubt, sein Desinteresse an neuen Querelen werde sich auch im Kabinett herumsprechen.