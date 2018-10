Inhalt Seite 1 — Praktisch ein Stopp Seite 2 Auf einer Seite lesen

West-Berlin

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: im Zusammenhang mit der bevorstehenden Internationalen Bauausstellung in Berlin (IBA) bekommt das geläufige Zitat einen neuen Sinn. Vorerst richten Scheinwerfer sich blendend auf die Szene, Photographen und Fernsehteams beleuchten Neubauten, Baustellen und farbig aufgemunterte Altbauquartiere, Erwartungseuphorie wird mit Papier üppig genährt.

Nicht weniger als 36 „Berichtsjahr“ -Aktivitäten sind angekündigt: 20 Ausstellungen, Kongresse, Symposien, Stadtrundfahrten. Internationale Verbände – für „Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung“, der UIA-Architekten-Union, von Denkmalschützern, von Architektinnen, von Kritikern – sowie die Bauwirtschaft treten mit eigenen Veranstaltungen auf den Plan, auf dem die Stadt Berlin am Beispiel der „Innenstadt als Wohnort“ ein „neues Verständnis von Stadtbau“ demonstriert.

Zur Eröffnung in der Philharmonie mit Festansprachen des Bundesbauministers und des Stadtoberhaupts gibt es eine musikalische Uraufführung mit dem programmatischen Titel „Der Durchbrach“ – eine konzertierte Aktion aus Ereignissen und Erfolgsnachweisen, welch letztere besonders am Beispiel der aus jahrelanger Verwahrlosung zu neuem Leben erweckten Bereiche der „Behutsamen Stadterneuerung“ in Berlin-Kreuzberg vorgeführt werden sollen. Das ist eine politische Bilanz; unter dem Druck der Hausbesetzerbewegung hatte der damalige Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker 1981 die Rangordnung städtischer Wohnungsbaupolitik zum Gegenstand seiner Regierungserklärung gemacht: „Instandsetzung geht vor Modernisierung, Modernisierung vor Abriß und Neubau.“

Noch im Frühjahr 1983 unterstrich das Berliner Abgeordnetenhaus einmütig diese Zielvorgabe durch die Verkündung der „12 Grundsätze der behutsamen Stadterneuerung“ für eine bewohnerorientierte Erhaltung und Verbesserung von Altstadtquartieren. So wurde – in Teilbereichen läßt sich das schon ablesen – die Innenstadt auch in der Enge, auch für Arme, auch in Hinterhöfen und Fabriketagen wieder bewohnbar, nutzbar und bezahlbar. Die Mieten für die schönen Neubauten des sozialen Wohnungsbaus, die man ebenfalls wird bewundern können, sind für die ortsansässige Bevölkerung überwiegend unerschwinglich; die am Bedarf der Bewohner orientierten Erneuerungsprogramme schlossen – unterschiedlich nach Art und Umfang der Modernisierung-Mindestmietgarantien ein.

Wo liegt der Schatten? Er ballt sich, vorerst nur auf Papier, das freilich nicht an die Weltöffentlichkeit verteilt wird, in Gestalt von Entzugsbescheiden, Mittelverkürzungen, Programmänderungen, legt sich verdunkelnd auf die Gemüter von Betroffenen, Planern, Bezirkspolitikern Die vier Förderungsprogramme aus Landes- und Bundestöpfen, die die Erneuerung speisen, sind gleichzeitig ins Stocken gekommen; zugesagte oder in Aussicht gestellte Mittel werden nicht ausgezahlt, zurückgehalten oder verkürzt. So wird bei einem Programm die Zusage an die Mieter, daß es nach der Instandsetzung jahrelang spekulativ verwahrloster Wohnungen – in denen die Leute das Leben aushalten mußten – keine Mieterhöhung geben werde, nicht eingehalten, beim nächsten müssen Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten halbfertig liegen bleiben, bei einem dritten Erneuerungsprogramm für 1520 Wohneinheiten stehen 500 zur Modernisierung freigemachte Wohnungen ungenutzt und riiit ungewisser Zukunft schon, wieder leer.

Bereits erteilte Aufträge an Architekten und Handwerker müssen storniert werden, Bewohner wie Eigentümer sehen die aus eigenen Kräften unternommenen Sicherungsarbeiten neuer Verwitterung anheimgegeben. Und die – im Bundesgebiet übliche – Praxis, Sanierungsförderungsmittel an Stelle von Abrißvorbereitungen für kleine, ermutigende Verbesserungen und Bestandssicherungen in Wohnumfeld und Gebäuden einzusetzen, ist dem Bezirk Kreuzberg untersagt.