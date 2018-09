Inhalt Seite 1 — Zwei Jahre Nacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Philip Campbell

Ein Atomkrieg, wer wollte das bezweifeln, hätte für die Bevölkerung der betroffenen Staaten sofort katastrophale Folgen. Was aber geschähe mit dem nicht direkt betroffenen Rest der Menschheit, ja mit dem Leben auf der Erde insgesamt? Über diese Frage hat sich eine heiße wissenschaftliche Debatte entzündet, deren zweite Runde mit gleich vier Beiträgen in der britischen Wissenschaftszeitung Nature vom 23. August soeben eingeläutet wurde (siehe auch nebenstehenden Kommentar).

Eine Gruppe von Wissenschaftlern meint, „robuste“ Hinweise darauf zu haben, daß die Folgen eines Atomkriegs zerstörerischer wären als der Holocaust selbst: Ihrer Überzeugung nach würde ein größerer nuklearer Schlagabtausch ein Ereignis auslösen, das seit Herbst letzten Jahres als „nuklearer Winter“ Schlagzeilen macht (siehe ZEIT Nr. 46/1983). Diesem Modell zufolge würden riesige Rauchschwaden von brennenden Städten, Industrieanlagen und Wäldern die Sonne verfinstern und dadurch die Erde abkühlen lassen. Erste Modellrechnungen hatten ergeben, daß ein solcher Zustand einige Wochen oder Monate anhalten könnte. Die jüngsten Kalkulationen legen freilich nahe, daß der „nukleare Winter“ mindestens zwei Jahre dauern würde – lange genug mithin, um jenen Lebewesen, die den Holocaust überstanden hätten, durch Kälte den Garaus zu machen.

Mit diesem Weltuntergangsszenario stimmen jedoch nicht alle Naturwissenschaftler überein. Die Kritiker des Modells vom „nuklearen Winter“ verweisen auf Faktoren, die ihrer Meinung nach eine solche Klima-Katastrophe völlig ausschlössen.

Über eines sind sich die Kontrahenten – darunter Edward Teller, der oft als „Vater der Wasserstoffbombe“ bezeichnet wird – immerhin einig: Die Explosion vieler atomarer Sprengkörper würde riesige Staub- und Rauchmengen in die Atmosphäre schleudern. Uneinigkeit herrscht freilich über die klimatischen Auswirkungen und darüber, wie lange es dauern könnte, bis Staub und Rauch wieder zur Erde niedersänken oder von Regen und Schnee ausgewaschen würden.

Übereinstimmung bestand bislang auch darüber, daß die Temperaturen über dem Festland der nördlichen Erdhalbkugel sinken würden. Die Schätzungen reichen von einigen bis einigen Dutzend Grad – vorausgesetzt, Rauch und Staub blieben lange genug in der Luft, um das Klima zu beeinflussen. Was jedoch im Einzelfall geschehen würde, hinge von der Jahreszeit, dem Ausmaß eines Krieges und auch davon ab, wie hoch die Rauchwolken in die Atmosphäre aufstiegen (Faustformel: je höher der Rauch, desto langanhaltender und schlimmer die klimatischen Folgen).

Die meisten bisherigen Berechnungen beschränken sich auf den Zeitabschnitt vom Atomschlag bis mehrere Monate nach der Nuklear-Katastrophe. Nun aber weist der amerikanische Meteorologe Alan Robock von der University of Maryland in seinem Bericht an Nature darauf hin, daß zwei noch nicht in den Kalkulationen berücksichtigte Faktoren – beide sind klimatische Rückkopplungsprozesse – den „nuklearen Winter“ auf zwei oder mehr Jahre ausdehnen könnten.