Allgemeine Bürgerdienstpflicht

Diskutiert wird die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für alle Bürger, die auch durch Militärdienst abgeleistet werden kann. Für Frauen ebenso wie für Männer, versteht sich.

Pro:

1. Es stünde einer zu Friedensbewegungen so sehr verpflichteten Nation wie der deutschen wohl an, den Dienst an der Gemeinschaft als das Verbindliche zu nehmen und den Dienst mit der Waffe als nur eine Variante unter mehreren möglichen.

2. Der Zivildienst erschiene nicht mehr als ein Sich-Drücken um den Wehrdienst, für das ein Gewissen gefunden oder erfunden werden muß. Beide Dienste wären im Rahmen einer allgemeinen Bürgerdienstpflicht gleichwertig – und natürlich gleich lang; freiwillig verlängerbar.

3. Der Bürgerdienst wäre gewissermaßen eine große Volkshochschule für Sechzehn- bis Zwanzigjährige, die einerseits eine Berufsausbildung und Weiterbildung vermittelt, andererseits Kräfte bereitstellt, die im Alltag wie in Notsituationen für die Gemeinschaft eingesetzt werden können, sei es ohne, sei es (nur freiwillig) mit Waffen.

4. Das Ausbildungsproblem wäre gelöst: Innerhalb des Bürgerdienstes ließen sich Ausbildungsmöglichkeiten für alle Berufe einrichten.