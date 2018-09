Inhalt Seite 1 — Bonner Kulisse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit einer Woche ist die eigentümliche Rechtsprechung zu Fragen des Arbeitsrechts in der Bundesrepublik um eine Groteske reicher, die, könnte man glauben, Bundesregierung und Bundestag alarmieren und zu raschem Handeln bewegen müßte. Denn der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts in Kassel hat es für richtig befunden, die sogenannte „Neue Beweglichkeit“, eine-vor allem von der Industriegewerkschaft Metall zu bemerkenswerter Blüte gebrachte Politik planvoll inszenierter „Warnstreiks“ noch während laufender Tarifverhandlungen, für rechtens zu erklären. Dieses Urteil, gefällt unter dem Vorsitz des Arbeitsgerichtspräsidenten Rudolf Risse! und hilfreich begleitet von Friedrich Heither als Berichterstatter, zwei der politischen Linken zugerechneten Männern also, ist weithin kopfschüttelnd, registriert worden.

Auf gelassenes Wohlwollen stieß es freilich bei der IG Metall, deren Stellvertretender Vorsitzender Franz Steinkühler dabei gleich noch wissen ließ, daß die Serie der Warnstreiks des vergangenen Frühsommers weniger der Einschüchterung der Unternehmer als vielmehr der Solidarisierang der eigenen Gefolgschaft geholfen habe – eine schallende Ohrfeige für die Kasseler Richter, die die „Neue Beweglichkeit“ offenbar ein wenig anders verstanden hatten.

Was also geschieht nun in Bonn? Seit Jahren schon gibt es Stimmen, die davor warnen, das Arbeitskampfrecht allein den Richtern zu überlassen, während sich Regierungen und Parlamente im Hintergrund halten. Diesen Stimmen hat sich auch der Bund der Arbeitsrichter unter seinem Vorsitzenden Joachim Henker angeschlossen, als er „endlich gesetzliche Rahmenregelungen für den Arbeitskampf“ forderte. Doch es ist zu erwarten, daß dies alles die Regierung Kohl und die Mehrheit des Bundestages nicht anficht.

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm scheint nicht willens, sich an dem heißen Eisen eines Arbeitskampfrechts die Finger zu verbrennen – so weit will er es mit seinen Kollegen in den Gewerkschaften denn doch nicht verderben.

Also käme es auf den Kanzler an, auf den „Harmonisten“ Helmut KohL den es ja eigentlich stören müßte, daß die Machtbalance zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden im Streikrecht längst einer eindeutigen Dominanz der Gewerkschaften gewichen ist. Doch auch mit Kohl ist kaum zu rechnen – so weit wird er seinen Harmonismus nicht treiben.

Natürlich hört man Plädoyers für ein vom Parlament zu schafendes Arbeitsrecht, etwa vom ~~~ ~~~ ~~~~ Hausmann, der in dieser Frage zumindest die Mehrheit seiner Fraktionskollegen hinter sich haben dürfte. Doch die FDP ist ein kleines Häuflein, und minoritär ist auch ihre Vorliebe für ein Arbeitskampfgesetz.

Wenn überhaupt etwas geschehen wird, dann wohl am ehesten noch in einer Richtung, die der CDU-Mittdstandspolitiker Hansheinz Hauser gewiesen hat. Hauser hat die Errichtung einer Sachverständigenkommission empfohlen, die sich mit dem Arbeitsrecht befassen sollte.