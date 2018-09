Inhalt Seite 1 — Das Fell der Katze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter W. Jansen

Der Palazzo der Salinas in der sizilianischen Ebene – eine Totale. Der Blick wird durch den Park und über den Garten geführt, immer auf das alles beherrschende Gebäude zu; kein Mensch ist zu sehen. Schwermütige, außerordentlich tonale, sangbare Musik, die nach Moll evadiert, wird – der Blick schwenkt, nahe gekommen, schon die Seitenfront des Palazzo ab – allmählich von einem leicht psalmodierenden Stimmen-Ensemble abgelöst. Aus einem offenen Fenster weht eine Gardine. Innen, hört man jetzt, wird gebetet.

So fängt er jetzt an, „Der Leopard“, und so fing er an, als er 1963 in der von Luchino Visconti selbst edierten (gekürzten) Fassung in Cannes gezeigt wurde: 186 Minuten von den 206, die er ein halbes Jahr vorher als Rohfassung präsentiert hatte (und die kaum jemand kennt).

186 Minuten: das war das letzte Wort des Regisseurs im Streit mit dem (amerikanischen) Koproduzenten und Verleiher Twentieth Century-Fox, der dann hinging und Versionen von 161 Minuten und 132 Minuten herstellte. Der Krach, den das damals machte – Visconti drohte vergeblich mit dem Kadi –, produzierte zwar Schlagzeilen wie „Leopard man sues Fox“, bewies aber nur, was sich zwanzig Jahre später Wim Wenders im Streitfall „Paris, Texas“ noch einmal beweisen läßt: die Ohnmacht des Künstlers vor dem Geld. Das Fell der Katze gehört allemal dem, der dafür bezahlt hat.

Minutenklauberei, Fädchenzählerei? Sein Onkel, Don Fabrizio, habe ihm gesagt, erzählt Tancredi bei der Besichtigung des verfallenen Palastes seiner reichlich verarmten Familie, Don Fabrizio, Fürst von Salina, habe gesagt, daß ein Palazzo, von dem man die Anzahl der Zimmer wisse, das Bewohnen nicht lohne. Ein Film, bei dem man die Minuten zählt, die er angeblich zu lang ist, lohnt das Ansehen nicht.

„Der Leopard“ war auch in seiner gekürzten Fassung keineswegs der kommerzielle Erfolg, den die Centfox damals meinte retten zu müssen. Und wo sie mit den Minuten geizte, sparte sie bei den Kopien: chemische Billigware wurde auf den Markt geworfen, deren Farbverfall inzwischen bei hunderten von Filmen das Ende ihrer Existenz bedeutet. Vom „Leoparden“, zum Glück, gibt es noch die Matrizen: die neuen Technicolor-Kopien mögen in der Körnung nicht immer gleichmäßig sein, aber die Farben, einst flach und verschmiert, strahlen in einer plastischen Opulenz, die vergessen läßt, daß es Benzindünste und Buschhausschwaden gibt.

So kann der Film jetzt beginnen, wie er beginnt – und nicht wie bisner: die Kamera blickt durch ein offenes Fenster (von wievielen? und wo?) in ein weiträumiges Zimmer, in dem die Großfamilie versammelt ist und dem Vorbeter, dem Paterfamilias Don Fabrizio, respondiert. Man wird noch viele Zimmer, Salons, Hallen, Kammern des Palazzos zu sehen bekommen – aber auf den Gedanken, daß es sich um einen Palast handelt, von dem der Bewohner die Anzahl der Räume nicht weiß, auf diesen Gedanken kommt man nicht. Man glaubt ihn nur, wenn man von der Kamera aus der Totalen durch den Park und über den Garten geführt wird und dann an der Fensterfront der Breitseite vorbei, ehe ein Zutritt sich öffnet: wir müssen schon durch ein Fenster eindringen; die Tür bleibt uns verwehrt.