Von Karl Stipsicz

Arbeitslosigkeit, das weiß jeder Sowjetbürger, ist ein Gespenst des Kapitalismus. Bilder von westeuropäischen und nordamerikanischen Arbeitsämtern, in denen Hunderte von Männern und Frauen in langen Schlangen stehen und auf einen Job hoffen, sind den Bewohnern des ersten Arbeiter-und-Bauern-Staates ebenso vertraut wie der Wodka zum Abendessen und die Käuferschlange vor dem nächsten Fleischgeschäft. Übernachfrage nach Arbeitsplätzen gehört nicht zu den Sorgen der Sowjets. Ganz im Gegensatz zu westlichen Politikern fürchten Sowjetplaner den Mangel an Arbeitskräften, verursacht durch rückläufige Geburtenraten und aufgeblähte Verwaltungsapparate, die viel Personal mit unproduktiven Tätigkeiten binden.

Besonders augenfällig ist die fehlende Organisation in Ämtern und Großbetrieben, wo drei Personen in überheizten und veralteten Schreibstuben die Arbeit einer westeuropäischen Sekretärin verrichten. Die Arbeitslosigkeit und die Arbeitsproduktivität werden durch Kündigungsschutz und geringe Leistungsanreize – einstige Errungenschaften der Oktoberrevolution – niedrig gehalten. Die Sinnlosigkeit monotoner Arbeit, das Gefühl, überflüssig zu sein, und die daraus resultierenden Frustrationserscheinungen sind ein Lieblingsthema des osteuropäischen Films.

Die einzig mögliche Protestform der Arbeiter gegen die Zustände am Arbeitsplatz ist die Kündigung in der Hoffnung auf eine bessere Stelle, eine Waffe, die sich aber oft genug als stumpf erweist. Um das sozialistische Übel der niedrigen Arbeitsproduktivität zu bekämpfen, verfallen Planökonomen deshalb sogar auf gänzlich unmarxistische Ideen. In Ungarn zum Beispiel geistert seit mehreren Monaten der seltsame Terminus „stimulierende Arbeitslosigkeit“ durch die Medien. Mit einer staatlich kontrollierten Arbeitslosigkeit von nicht mehr als drei Prozent sollen die Unebenheiten des Arbeitsmarktes ausgeglichen und müden Arbeitern Beine gemacht werden.

Mit solchen Ideen stehen die sozialistischen Vordenker aus Budapest im Lager des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) bislang zwar allein da, die Einführung des Leistungslohns in Rumänien und die strengere Anwesenheitskontrolle in sowjetischen Betrieben zeigen aber in dieselbe Richtung.

Probleme ganz anderer Art hat die polnische Militärregierung, die bestrebt ist, die Jugendlichen von der Straße weg in die Fabriken zu bringen. Trotz riesiger Industriekomplexe und der Emigration einiger zehntausend Polen nach dem Ende des Solidarnosc-Intermezzo stehen sich heute polnische Werktätige an ihren Arbeitsplätzen gegenseitig im Wege. Die Zuwachsrate der polnischen Bevölkerung, die dank katholischer Gebärfreudigkeit zu den höchsten Europas zählt, wird das Beschäftigungsproblem in den nächsten Jahren noch erheblich verschärfen.

Der Weg ins Ausland, der dem Jugoslawien Titos viele Jahre hindurch hohe Arbeitslosenraten ersparte, bleibt den meisten Polen versperrt. Die Zeiten, in denen die liberalen Paßgesetze der Gierek-Ära es vielen Fachleuten ermöglichten, im westlichen Ausland befristet Arbeit anzunehmen und dollarbeschwert wieder in die Heimat zurückzukehren, sind vorbei. Heute müssen sich die Polen auf das Verhandlungsgeschick ihrer Außenhandelsmanager verlassen, wenn sie ins Ausland wollen. Das allerdings liegt meistens im politischen Osten.