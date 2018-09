Inhalt Seite 1 — Dünne Decke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Becker

Der Wunsch nach Gemeinsamkeit ist ein sehr deutscher Impuls. Er hat jenen politischen Führern der Bundesrepublik, die dieses Ziel anstrebten, um die nationalen Interessen erfolgreicher vertreten zu können, stets eine vorteilhafte öffentliche Resonanz gesichert. Auch die jüngste Bundestagsdebatte über die Deutschlandpolitik nach dem von Erich Honecker vertagten Besuch in der Bundesrepublik, stand im Zeichen der allseitigen Bereitschaft der traditionellen Bundestagsparteien, gemeinschaftlich zu handeln. Nur die Grünen haben zum ersten Male eine klare Gegenposition bezogen. Sie fordern für die Bundesrepublik einen neutralistischen Status bei gleichzeitigem vollständigem Ausscheiden aus der westlichen Integration.

Sonst aber ist die von allen anderen Bundestagsfraktionen im Februar beschlossene Resolution über den Rahmen und die Substanz der Politik zur weiteren Vertiefung des Verhältnisses zur DDR, die seinerzeit erstaunlicherweise so gut wie ohne jedes Echo blieb, unversehrt geblieben.

In der Bundestagsdebatte waren Polemik und parteipolitische Stimmungsmache eher eine Randerscheinung. Natürlich ließ die Opposition die Schwächen des Kanzlers in der Handhabung des Honecker-Besuches und das unglückliche Dregger-Interview noch einmal Revue passieren. Doch die Sozialdemokraten hatten schon vor der Parlamentsdebatte viel Dampf abgelassen. Vor allem sorgte die Besuchsabsage des bulgarischen Staats- und Parteichefs Schiwkow – als untrüglicher Hinweis auf eine konzertierte Aktion im Ostblock – für die richtige Priorität in der Debatte. An erster Stelle standen die Grundlinien der Deutschlandpolitik in einer düsteren Großwetterlage und erst dann die Fragen des operativen Vorgehens.

Viele Ergebnisse, so unterschiedlich sie auch sind, werden für längere Zeit ihre Spuren hinterlassen. Nicht nur der erklärte Wille, die Gemeinsamkeit in der Deutschlandpolitik aufrechtzuerhalten, hat da sein Gewicht. Die Stimmungslage in den beiden großen Parteien ist im Fluß. Helmut Kohl hat damit zu kämpfen, daß längst nicht alle Unions-Abgeordneten den deutschlandpolitischen Pragmatismus des Kanzlers nachvollzogen haben. Sie erkennen nicht, welche Konsequenzen die Bereitung der Sowjetunion als des wichtigsten Nachbarn in Osteuropa bei den Problemen der Sicherheit, der Entspannung und auch der Deutschlandpolitik nach sich zient, und wie wenig sich hieran rütteln läßt.

Auf der anderen Seite, und das ist ein Problem für viele Sozialdemokraten, ist die für die Deutschlandpolitik unentbehrliche Einbindung in das westliche Bündnis nicht von jenen strittigen Fragen zu trennen, von denen sich die Sozialdemokraten bei ihrer, noch nicht zu Ende geführten künftigen Sicherheitspolitik leiten lassen. Willy Brandt hat hier eher Fragen aufgeworfen als beantwortet. Jedenfalls können deutschlandpolitische und sicherheitspolitische Probleme nicht vollständig separat behandelt werden. Schon gar nicht sind Bonner Alleingänge denkbar. Dieser Binsenweisheit widersprach niemand. Der wirkungsvollste Sprecher der Bundesregierung, Außenminister Hans-Dietrich Genscher, war auf diesem Felde ein überzeugender Anwalt. Und zu den Besonderheiten des äußeren Debattenverlaufs gehört der sozialdemokratische Applaus, der Genscher zuteil wurde für seine Gesamtdarstellung deutscher West-, Ost- und Deutschlandpolitik entlang der Kontinuität von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl.

Dabei hatte Genscher, der als Außenminister die innenpolitische Bedeutung solcher Debatten ja nie aus dem Auge verliert, die Sozialdemokraten unverzüglich aufgefordert, eine präzise Abgrenzung zum Neutralismus der Grünen vorzunehmen. Egon Bahr lieferte sie mit dem Satz: „Der Weg aus der Gemeinschaft in die Vereinzelung oder in die Neutralität wird nicht gehen.“ Dennoch zeichnet sich schon jetzt ab, wie im Vorfeld der wichtigsten Landtagswahlen des nächsten Jahres die in der SPD um sich greifende Bereitschaft, mit den Grünen innenpolitisch zusammenzuarbeiten bis hin zum „Hessischen Modell“, die Parteiführung in Verlegenheit stürzen wird. Denn das „Modell Hessen“ und die sozialdemokratische Stützung der Friedensbewegung, als deren Kern sich die Grünen begreifen, Könnten die SPD besonders außerhalb unseres Landes nun erst recht dem Ruch aussetzen, der Neutralismus erfasse auch sie in einem zunehmenden und beunruhigenden Ausmaß. Im Blick auf die prinzipiellen sozialdemokratischen Möglichkeiten einer Rückkehr zur Regierungsmacht in Bonn ist wohl noch mit abenteuerlichen Spekulationen zu rechnen.