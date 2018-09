In Warschau regiert Pragmatismus vor Ideologie

/ Von Marion Gräfin Dönhoff

Warschau, im September

Immer wieder habe ich allen Gesprächspartnern in Polen die Frage gestellt, ob die Lage heute besser sei als "vor der Solidarität – mit Diese ren Worten, ob doch einiges von dem großen, hoffnungsvollen Aufschwung geblieben ist. Diese Frage wird fast immer mit Ja beantwortet, allerdings freudlos und ohne Befriedigung. Zu groß ist die Diskrepanz zwischen dem Erhofften und dem, was heute ist. Gewiß, die Verkrustung ist aufgebrochen worden, das Bewußtsein hat sich verändert, man ist selbstsicherer geworden, aber zugleich macht Resignation sich breit. Jeder ist mit seinen alltäglichen Sorgen beschäftigt, mit seiner Karriere, seinem Fortkommen. Der große Rausch ist verflogen, der gemeinsame Aufbruch zu neuen Ufern im Sande verebbt.

Vielleicht haben viele die größte Veränderung noch gar nicht wirklich erfaßt: die Tatsache, daß heute die Regierung stärker ist als die Partei. Und das heißt doch, daß Pragmatismus vor Ideologie rangiert – ein einmaliger Tatbestand in einem sozialistischen Land. Es ist das bleibende Verdienst der Solidarität, deutlich gemacht zu haben, daß die Partei in Polen am Ende war.

Freilich bleibt das große Problem, wie man den weiterbestehenden Herrschaftsanspruch der Partei mit dem Wunsch der Gesellschaft nach Demokratisierung auf einen Nenner bringen kann. Pluralismus wird nicht möglich sein. Allerdings stellt der starke Einfluß, den die Kirche ausübt, ein gewisses Element des Pluralismus dar. Zur Zeit sind, wie der Kirchenminister mir sagte, über tausend Kirchen und Kapellen im Bau – bei einem vorhandenen Bestand von 14 500. An der Führungsspitze denkt man offensichtlich auch daran, in Zukunft irgendeine Form von Kontrolle der Exekutive einzuführen, um dem Wunsch nach Pluralismus Rechnung zu tragen. Aber die skeptisch gewordenen Bürger meinen, das werde wohl reine Augenwischerei sein. Zuzugeben ist, daß es der Führung mit Dezentralisierung und mehr Markt an Stelle zentraler Planwirtschaft wirklich ernst ist. Aber die Frage bleibt: Wird sie die Umstrukturierung ausgerechnet in einem Moment tiefer wirtschaftlicher Baisse durchhalten können?

Immer von neuem wird deutlich, wie fast ausweglos die Situation ist, wenn man ohne Kapital eine zerrüttete Wirtschaft in Schwung bringen will. Ersatzteile und Rohstoffe können nicht in ausreichendem Umfang eingeführt werden, weil es an Devisen fehlt; die Arbeiter können durch mehr Konsum nicht zu höherer Leistung angestachelt werden, weil alles, was irgend exportfähig ist, ausgeführt werden muß, um die Schuldzinsen bezahlen zu können; der Entschluß, mehr Marktwirtschaft einzuführen, wird dadurch erschwert, daß man die unrentablen Betriebe nicht pleite gehen lassen kann, wenn deren Produktion – die ja durch Einfuhr nicht ersetzt werden kann – dringend benötigt wird.