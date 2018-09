Erika Manns Briefe, mit denen sie ihren Vater Thomas Mann drängte, sich für die antifaschistische Emigration zu entscheiden

Drei Jahre lang ließ das offizielle Bekenntnis Thomas Manns zur antinationalsozialistischen Emigration auf sich warten. Das innere Verhältnis zu seinen deutschen Lesern, die Unfähigkeit, sich neuen Lebensbedingungen außerhalb der heimatlichen Umwelt und einer anderen Sprache anzupassen, nicht zuletzt die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Hitler-Diktatur machten ihm die Entscheidung besonders schwer.

Der von 1933 bis 1936 mit der Tochter Erika geführte Briefwechsel enthält ihr leidenschaftliches, unnachgiebiges Ringen um seine „Abkehr“ von Deutschland und die Trennung von dem bis 1936 dort verbliebenen S. Fischer Verlag.

Ihn, der am Anfang seines Emigrantendaseins den „Vorsatz“ gefaßt hatte, „alle Amtlichkeiten und Representativitäten“ von seinem „Leben abzustreifen“ und sich „aus den Schlingen der Welt‘ mit einem Ruck zu befreien“, sah sie zum geistigen „Führer“ des „Anderen Deutschlands“ berufen.

Eine erste Auseinandersetzung hatte schon im September 1933 die Familie beinahe gespalten, als Thomas Mann, dem Wunsch Gottfried Bermann Fischers entsprechend, seinen Namen aus der Mitarbeiterliste der von dem Sohn Klaus in Amsterdam gegründeten Exilzeitschrift „Die Sammlung“ streichen ließ. Immer wieder plädierten dann Erika und Klaus erfolglos für einen Übertritt des Vaters zum holländischen Querido Verlag, wo der gemeinsame Freund Fritz H. Landshoff die deutsche Abteilung zu einem führenden Exilverlag ausbaute.

Im Januar 1936 kam es schließlich zu einer dramatischen Kraftprobe zwischen Vater und Tochter, in die auch, außer Klaus, die Mutter Katia verwickelt wurde. Anlaß dafür war der am 11. 1. 1936 erschienene Artikel des Herausgebers des Pariser Emigrantenblattes „Das Neue Tage-Buch“ Leopold Schwarzschild, der Bermann Fischer einen „Schutzjuden“ des Propagandaministers Goebbels genannt und ihn verdächtigt hatte, einen „getarnten Exilverlag“ mit Thomas Mann als Aushängeschild in Wien gründen zu wollen, welcher von „deutschen Amtsstellen gewünscht und favorisiert“ werde. Unter dem Titel „Ein Protest“ veröffentlichten Thomas Mann, Annette Kolb und Hermann Hesse am 18. 11. eine Gegenerklärung in der Neuen Zürcher Zeitung, in der Schwarzschilds Angriffe als „durchaus ungerechtfertigt“ abgewehrt wurden.

Erika empfand die väterliche Stellungnahme als Herausforderung und Verrat an der gemeinsamen Sache der Emigration. Für sie war das „Menschliche“ vom „Politischen“ nicht mehr zu unterscheiden.