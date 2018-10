Inhalt Seite 1 — Genug zerstört Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Fall Andreotti war gerade vom Tisch, da saß ich mit Italienern in Ischia beim Wein. Die Italiener waren ärgerlich, wütend über Andreotti, so heftig, daß ich fragte: „Welches Interesse haben Sie denn an! der Wiedervereinigung?“ Antwort: „Keines. Aber die Deutschen! Und wir sind Freunde.“

Wie viele Freunde hat die Wiedervereinigung noch bei uns? Ich fürchte, wir sind dabei, den Deutschen in der DDR zu schaden. Sie sind aber unsere Mitbürger; sie haben außer der Staatsangehörigkeit der DDR auch die unsere. Die Mehrheit der Deutschen in der DDR will das Regime nicht. Der Gegenbeweis wäre leicht zu führen: Durch freie, international kontrollierte Wahlen, wie sie die Vereinten Nationen 1951 fördern wollten.

Kontrolle sei eines souveränen Staates (wie die DDR es ist) unwürdig? Aber doch wohl nicht, wenn ein Krisenherd zu löschen ist. Wir jedenfalls unterwerfen uns jeder Kontrolle. Oder gilt der Wille der 17 Millionen in der DDR nichts mehr? Was uns angeht, haben sie zu entscheiden, ob sie zu uns oder in ihrem eigenen Staat mit anderer Gesellschaftsordnung leben wollen.

Aber kein Staat in der Welt will die Wiedervereinigung; Andreotti sei „es halt passiert, daß er etwas deutlicher formulierte, was alle denken“, sagte Alt-Kanzler Kreisky, immer für eine fesche Formulierung gut. Zwar hätten die westlichen Verbündeten uns „vor Jahrzehnten“ (im Völkerleben doch wohl eine kurze Zeit) Unterstützung unserer nationalen (ist das negativ zu verstehen?) Wünsche zugesagt, sagt Theo Sommer. Aber er ermahnt uns, wir sollen nicht „auf vergilbende Dokumente pochen“. Freilich: Wenn jene hart erkämpften Verträge in unseren Augen schon vergilben, dann dürfen die anderen sie schon längst zerreißen. Auch den fast neuen Brief zur Deutschen Einheit vom August 1970? Er war für uns die Grundlage für die Ratifizierung der Ost-Verträge. Ich glaube auch nicht, daß die westlichen Verbündeten heute anders denken als 1952 – älter sind jene Dokumente, die die Bundesrepublik in den Westen einbinden, ja nicht.

In der Tat: Die Franzosen hatten nie ein eigenes Interesse an der Wiedervereinigung. Sie schien ihnen eher eine Gefahr, nur zu ertragen, weil sie fern war. An der Generation der französischen Politiker des Nachkriegs ist 1954 die Europäische Verteidigungsgemeinschaft gescheitert. Aber damals glaubte die Mehrheit der Franzosen, sie könnte das europäische Gleichgewicht und damit ihre Sicherheit durch Abreden, möglichst durch ein Bündnis mit der Sowjetunion, bewahren. Auch heute noch glauben Franzosen, daß sie bei einem sowjetischen Angriff auf die Bundesrepublik ihre äußerste atomare Waffe nicht einsetzen, also Westdeutschland nicht verteidigen müssen. Für sie beginnt der Ernstfall erst am Rhein. Für diese ist die Wiedervereinigung natürlich kein Thema.

Aber es wächst auch in Frankreich die Erkenntnis, daß ein starkes, wiedervereinigtes Deutschland ein besserer Block des Widerstandes gegen die in Europa fast übermächtige Sowjetunion ist. De Gaulle hat das Seine dazu gesagt. Mitterrand müßte sich lächerlich vorkommen, wenn er uns energisch zur atomaren Verteidigung auffordert, aber den wirksamen Schutz durch ein wiedervereinigtes Deutschland ablehnte.

Den intelligenten Franzosen wird man klarmachen können, daß die Absage an die Deutschen in der DDR auch für sie gefährlich ist. Wenn wir jenen sagen: „Seht zu, wie ihr zurechtkommt; wir arrangieren uns mit eurem Regime – tut ihr das Eure“ – dann muß das Gefühl der Zusammengehörigkeit in Haß umschlagen. Wenn wir die Deutschen drüben aufgeben, um unserer Ruhe willen, müssen die endgültig ihr Gesicht nach dem Osten wenden; mit Machtzuwachs für den Osten.