Erst jetzt begegnet Präsident Ronald Reagan in seiner bald vierjährigen Amtszeit zum ersten Male – am Freitag dieser Woche im Weißen Haus – einem Hierarchen der sowjetischen Führung in einem vertraulichen Gespräch: Außenminister Andrej Gromyko, dem einflußreichsten und erfahrensten Mitglied des Politbüros auf dem Felde der russischen Diplomatie.