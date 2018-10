In der Deutschlandpolitik zeigt die Bonner Bühne rasch wechselnde Szenen, zuletzt sogar einen Rollentausch. Während der innerdeutsche Minister Windelen, eher ein Verfechter der herkömmlichen Rechtsstandpunkte, laut über die förmliche Respektierung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft nachdenkt, wendet sich der gelegentlich als zu pragmatisch gescholtene Kanzleramtsminister Jenninger, vom Regierungschef ausdrücklich unterstützt, strikt dagegen.

Die harsche Reaktion auf Windelen erklärt sich daraus, daß die Bundesregierung nach der Aufregung um Erich Honeckers Besuch und dessen vorläufige Absage vor allem Ruhe bei den deutsch-deutschen Beziehungen haben möchte und schon gar keine Diskussion über eine so heikle Frage wie die Staatsbürgerschaft wünscht. Sie will weder künftige Entwicklungen gefährden, noch eigene Positionen schwächen.

Aber das ist bloß die taktische Seite. Denn wenn wieder Bewegung in das innerdeutsche Verhältnis kommen sollte, wird auch das Problem der Staatsbürgerschaft wieder eine Rolle spielen. Die Umstände, unter denen Erich Honecker abgesagt hat, haben schließlich aufs neue gezeigt, daß auch er von einem Bonn-Besuch etwas nach Hause bringen müßte. Fortschritte in der Deutschlandpolitik wird es deshalb weniger denn je allein zu Bonner Bedingungen geben. Heinrich Windelen hat nur ausgesprochen, was der Regierung ahnungsvoll durch den Kopf geht. c.-c.k.