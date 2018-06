Ich denke überhaupt nicht daran – wenn ich schlechte Politik mache, kann ich keine gute Presse erwarten ich denke nicht an eine Journalistenschelte pauschal, aber – und das konnte man doch in den letzten drei Wochen an unglaublichen Beispielen erleben –, daß in einer Weise auch falsch gespielt wird, auch Meldungen umfunktioniert werden, das läßt sich ja nicht leugnen.