Der Armenier Sergei Paradjanow ist ein im Westen geschätzter Filmregisseur. Die sowjetischen Behörden steckten ihn für vier Jahre in ein Gefängnis. Unsere Autorin war in Tiflis und stieß zufällig auf ihn.

Wäre nicht die Plastiktüte mit Pfirsichen und Khakifrüchten gewesen – ich hätte wohl alles am nächsten Morgen als verrückten Traum abgetan. Aber weil da diese häßliche Plastiktüte war, sah alles ganz anders aus. Eine Plastiktüte – die bildet man sich nicht so einfach ein. Den faden Geschmack auf der Zunge, die leichten Kopfschmerzen kann man leicht mit einem intensiven Traum erklären. Nicht aber eine Plastiktüte.

Sergei Paradjanow saß im Bett, als wir in sein Zimmerchen geführt wurden. Das erste, was ich sah, war ein dicker Bauch unter einer Daunendecke und zwei stumme Georgier, die in einer Ecke mit tiefsinnigem Gesichtsausdruck an ihren Teetassen nippten. Dann große graue Augen über einem üppigen weißen Bart, die mich ohne die geringste Verwunderung, aber auch ohne die mindeste Erwartung anblickten. Wir wurden an sein Bett bugsiert. Väterlich grüßte uns Paradjanow, Küßchen links, Küßchen rechts, dann versank er wieder in sein Schweigen, rumorte unter der Bettdecke mit den Füßen und lehnte sich hoheitsvoll auf seinem Eisengitterbett zurück. Gleichgültig und selbstbewußt musterte er uns, wie wohl ein absoluter Herrscher einst seine Leute bei einer Audienz betrachtet haben mag. Mit einem Unterschied: Die damals wußten, wen sie vor sich thronen hatten.

Sergei Paradjanow – diesen Namen hatte ich exakt zwei Stunden zuvor das erste Mal gehört. Er sei ein Freund von Fellini, ein großer Regisseur, ein armenischer Künstler und bekannter Mann in Tiflis. Er habe im Gefängnis gesessen, angeklagt und verurteilt wegen Homosexualität und unerlaubten Verkaufs von Ikonen. In Wirklichkeit habe natürlich ein ganz anderer Grund hinter dieser Strafaktion gesteckt. Paradjanows Filme seien „ihnen“ nicht sozialistisch genug und zu armenisch. Die zwei Männer, die uns in einer Altstadtgasse von Tiflis angesprochen hatten, erzählten erregt von Paradjanow bei Pepperoni, Wodka und Fladenbrot.

In der dumpfen Atmosphäre der Kellerwirtschaft, in der Tifliser an den Nachbartischen Sektflaschen und Bierkrüge fleißig leerten, wo es nach scharfen Zwiebelkräutern roch, die roh zum Brot gekaut werden, kramte ich in meinem Gehirn: Paradjanow, Paradjanow. Wer war dieser Mann, der von 1974 bis 1978 eine Strafe im Gefängnis absitzen mußte, nur weil er in Filmen Dinge zeigte, die den sowjetischen Zensurbehörden nicht in das Konzept paßten? Die beiden – der eine Rabbi in der Tifliser Synagoge, der andere Ex-Journalist – führten uns zu ihm.

Wo Paradjanow wohnt? Nie im Leben könnte ich das wiederfinden. Es war ein fast endloser Irrgang durch die winkligen Gäßchen der Altstadt, die Kühle Nachtluft blies den Kneipengeruch aus unseren Kleidern und verjagte unsere bier- und wodkaselige Hochstimmung. Vorbei ging es an der Parteizentrale, einer uneinnehmbaren Feste mitten in der Stadt, nur wenige Meter entfernt von dem ehemaligen US-Konsulat, zwei Häuser nebendran zeigte uns der Journalist die frühere KGB-Zentrale mit ihren Zellen.

Dort, wo die Straße nicht mehr aus Asphalt, sondern festgestampftem Lehm besteht, dort, wo die Häuser mit den verglasten Balkonen über den Gassen zusammenwachsen, wo Hausfrauen Knoblauch in Zöpfe flechten und Wäsche vor den Fenstern trocknen, dort irgendwo haust Paradjanow. Ganz oben, unter dem Dach, wenn man drei enge Metalltreppchen hinaufgeklettert ist, beginnt hinter einem buntbemalten Gatter das Reich von Paradjanow. Sein Neffe öffnete uns.