Am 16. November 1984 ist die Schriftstellerin Judith Herzberg in Münster mit dem Joost-van-Vondel Preis der Stiftung F. V. S. ausgezeichnet worden. Am 25. November kam als deutsche Erstaufführung ihr Stück „Schadenfreude“ auf die Bühne des Schauspielhauses Wuppertal.

Wer ist Judith Herzberg?

Die Autorin wurde 1934 in Amsterdam geboren. Ihre Eltern waren Emigranten aus Berlin. Ihr Stück „Schadenfreude“ handelt von Emigrantenkindern, die inzwischen vierzig Jahre und älter sind, die also überlebt haben, aber nicht leben können. In Deutschland ist Judith Herzberg bekannt geworden durch die Herausgabe des Vermächtnisses der von den Nazis ermordeten Künstlerin Charlotte Salomon unter dem Titel „Leben oder Theater? Ein autobiographisches Singspiel in 769 Bildern“. Daraus entstand der mit dem Bayerischen Filmpreis 1980 ausgezeichnete Film „Charlotte“. den Niederlanden sind bisher folgende Gedichtbände erschienen: „Zeepost“ (1963), „Beemdgras“ (1968), „27 Liedfdesliedjes“ (1970), „Vliegen“ (1970), „Strijklicht“ (1971), „Botshol“ (1980). Judith Herzberg hat auch Hörspiele und Theaterstücke geschrieben.

Im Berliner Agora Verlag erscheint im Frühjahr 1985 ein erster Band ausgewählter Gedichte der Autorin, übersetzt von Günter Grass, Karin Kiwus, Michael Krüger, Gregor Laschen, Christoph Meckel, Johannes Schenk und Rosemarie Still.

Wir drucken hier die Rede, die Christoph Meckel bei der Preisverleihung in Münster gehalten hat und einige Gedichte in der Übersetzung von Gregor Laschen, der auch, zusammen mit Peter Wessels und Anna Schwerdtfeger-Laschen, „Schadenfreude“ übertragen hat.

Sei froh, daß du noch lebst, / und war es ja auch, aber sang / My body is over the ocean; // Und suchte die Vögel auf / in ihrem zitternden Sommer. / Kreuzschnäbel, Goldamseln / waren noch da / und Eisvögel überm Wasser. // Die radarverwirrenden Seidenfädchen / leuchtend durch ihre Nester gewebt. // Ein fröhlicher Sommer, voll / grüner Versprechungen, sie flogen / wohin und zurück in ihrem Frieden, / wonin sie nur wollten, / die Möven sogar übers Meer.“

Kein wirklicher Vers wird über etwas gemacht. Es gibt keinen Klangkörper über den Gegenstand, sondern Sprache der Poesie, die sich selbst gehört, Motiv und Anlaß verschlingt oder davon handelt, ihren Gegenstand beschwört (doch niemals beschwichtigt), ihn fordert, bekämpft, verführt, sein Dasein ermöglicht, und vielleicht – vielleicht – verwandelt in große Magie. Und wie es kein Gedicht über etwas gibt, kann für mich keine Rede sein über Judith Herzberg.