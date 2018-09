Von Horst Bieber

Würzburg, im Dezember

Genau gegenüber der Katholischen Hochschul-Gemeinde in der Würzburger Hofstallstraße liegt die Feuerwehr, was – so meinte ein Delegierter seufzend – wohl doch von tieferer symbolischer Bedeutung sei: "Bei uns muß so einiges gelöscht werden." Im Saal ging es derweil hoch her. Mit verletzender Schärfe attackierten sich die Vertreter der im "Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz" (BBU) zusammengeschlossenen Gruppen, die am vergangenen Wochenende ihre Jahrestagung abhielten. Uralte Streitfragen wurden erneut aufgewärmt: Wie hält’s der BBU mit der Gewalt (-freiheit), mit den Parteien, mit der Kritik aus den eigenen Reihen, mit der Basis, den Parlamenten und der Staatsgewalt? Vieles erinnerte ungut an grüne Versammlungen; manche Streitfragen wurden zwar ausgesprochen, dann aber ihrer Brisanz wegen blitzschnell weggedrückt. Am Ende blieb der Eindruck, daß eine große Organisation mit der ärgerlichen Einsicht nicht fertig wird, ihre Forderungen so erfolgreich propagiert zu haben, daß die Konkurrenten sie übernehmen. Wenn alle vom Umweltschutz reden, wird die Standortbeschreibung eines Bundesverbandes schwierig.

Dergleichen Zweifel werden unter dem neudeutschen Rubrum "Strategie und Struktur" abgehandelt, wenngleich selten entschieden. In Würzburg fiel eine solche Entscheidung. Die Initiative gegen die Erweiterung des Frankfurter Flughafens, die ihre Niederlage nicht verwinden kann, versuchte vehement, das Rad zurückzudrehen: Sie verlangte den Vorrang der direkten Aktion – wobei sie offenließ, was unter diesem schillernden Begriff zu verstehen sei –; das Verbot jeder Verhandlung mit der "Staatsmacht", um auch künftig "unberechenbar" zu sein; und "Parteiunabhängigkeit" des Verbandes dergestalt, daß die drei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes keiner Partei angehören sollen. Das richtete sich wohl in erster Linie gegen Jo Leinen, der in einer künftigen SPD-Regierung an der Saar Umweltminister unter Oskar Lafontaine werden möchte (und deswegen nicht wieder für den Vorstand kandidierte). Das war aber auch der Versuch, den BBU aus seiner Nähe zu Staat, Regierung und Parteien herauszuholen, ihn wieder zur Organisation des bürgerlichen Widerstandes zu machen, als der er groß und bekannt geworden war.

Ungewöhnlich deutlich erlitten die Frankfurter Schiffbruch. Die Mehrheit will nicht zurück zum "Großdemo-Verband", zur Massenprotestbewegung, die mit dem Aufmarsch 1981 in Brokdorf ihren Höhe- und Kulminationspunkt erreicht hatte. So wenig Klarheit über die künftige Strategie herrscht, so einmütig ist das Eingeständnis, daß sich die Bürgerinitiativen-Bewegung in einer gewandelten Umwelt verändern muß und auch schon verändert hat.

Als Willy Brandt dazu aufforderte, mehr Demokratie zu wagen, schössen die Bürgerinitiativen wie Pilze nach dem Regen aus der Erde. In der ersten Hälfte der siebziger Jahre wurden zeitweise mehr als 10 000 Initiativen gezählt, mehr als drei Millionen Bürger schlossen sich für oder gegen Projekte und Planungen zusammen, um ihren Einfluß und Sachverstand gegen die Anonymität einer Verwaltung zu setzen. Ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeit organisierten sie sich spontan und gingen wieder auseinander, wenn sie ihr Ziel erreicht hatten oder – was häufiger geschah – die Niederlage hinnehmen mußten. Zwei Jahre existierten die Initiativen im statistischen Durchschnitt, eine von zehn überlebte und griff neue Ziele auf, eine von hundert gab sich eine feste Struktur und eine überregionale, themenbezogene Aufgabe, zum Beispiel im Umweltschutz.

Das Ergebnis dieser Bewegung ist zwiespältig. Auf der einen Seite gingen den Parteien dadurch viele Aktivisten verloren; die Initiativen waren auch eine Mißtrauenserklärung an den alten Politik- und Parteienbetrieb, eine Kampfansage an die totale Verplanung und Verwaltung, unbeschadet der Tatsache, daß viele Bürgerinitiativen nach dem St.-Florians-Prinzip handelten: "Lieber Gott, sei ein guter Mann, zünd’ das Haus des Nachbarn an." Auf der anderen Seite haben sie Interesse an der Gesellschaft und Verantwortungsbewußtsein geweckt und Themen in die Öffentlichkeit transportiert, die bis dahin den inneren Zirkeln der Fachleute vorbehalten waren. Dem Grundsatz, daß Demokratie ohne Transparenz nicht funktioniert, haben sie in einem Ausmaß gehuldigt, daß Verwalter und Regierende sie als Plage zu fürchten lernten.