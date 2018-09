Inhalt Seite 1 — Zur Un-Figur degradiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Sonntag, 2. Dezember: „Karl Schmidt-Rottluff – ein Maler der Brücke“.

Das Erste Programm brachte aus Anlaß des 100. Geburtstages von Karl Schmidt-Rottluff einen Film zur Darbietung, der, so hoffen wir, in die Fernseh-Geschichte eingehen wird: als Beispiel dafür, wie man bildende Kunst auf keinen Fall darstellen darf. Wer künftig eine Dokumentation sucht, in der sämtliche Kardinalfehler auftauchen, die selbst der Anfänger tunlichst vermeiden sollte, der braucht nichts weiter zu tun, als sich den Schmidt-Rotthff-Film aus dem Archiv kommen zu lassen.

Bild und Wort nicht aufeinander bezogen. Über weite Strecken keine Beziehung zwischen dem Gesagten und dem Gezeigten. Wirre Zeitsprünge, vor und zurück und wieder vor. Fehlen selbst des bescheidenen Sinns für Proportionen: nichts von Schmidt-Rottluffs Kriegserlebnissen, nichts über seine – besondere – Verfolgung während der nationalsozialistischen Herrschaft, nichts von der Ausstellung „Entartete Kunst“, nichts über die Beschlagnahme von über 600 Gemälden, nichts über ein Malverbot, das durch Polizeikontrolle überwacht wurde.

Aber, dafür, vielleicht etwas von der Künstlergemeinschaft „Brücke“, der Schmidt-Rottluff den Namen gab: welches Programm sie verfolgte und wie ihr erster Stil aussah? Nein, auch davon, außer drei oder vier Allerweltsphrasen, nichts. Dann aber doch gewiß Hinweise auf die unverwechselbare Eigenart des Künstlers Schmidt-Rottluff – etwa das Verhältnis zwischen malerischem und graphischem Werk? Fehlanzeige. Das graphische Werk wurde, in seiner spezifischen Qualität, überhaupt nicht erwähnt.

Und die Plastik? Beiseite gelassen. Die religiösen Bilder? Vergessen. Aber irgend etwas, zum Kuckuck, muß doch gesagt worden sein! O ja, das war’s ja gerade. Folgendes etwa: „Die Bedeutung der Farbe scheint gestaltet zu sein.“ Oder: „Das Zusammensein mit der Landschaft war mehr als ein Vorwurf.“ Gestaltete Bedeutung der Farbe! Symbiose mit der Landschaft als malerischer Vorwurf – kunsthistorisches Blabla, Dilettantismus, der sich aufzublähen versuchte: Schaut doch, wie hochgelehrt das alles klingt. Und dazu die Fülle der Namen, die niemand kennt! Der Rezensent übrigens auch nicht: Von einem gewissen Schiefeier habe ich, ehrlich gestanden, noch niemals etwas gehört. Es wird doch nicht etwa Gustav Schiefler gemeint gewesen sein? Möglich schien alles in diesem Film – dieser wirren Springprozession von einem Badeort zum anderen.

Dies nämlich war offenbar das einzige, was die Filmemacher interessierte: Wo der Maler sich die Sommerfrische aussuchte. Dangast, Hohwacht, Jershöft: Die Namen der Badeorte wurden zelebriert, als seien sie so bekannt wie Olympia, Toledo und Rom. Ein Banause, wer nicht weiß, wo Jershöft liegt! (Hand aufs Herz, ich weiß es wirklich nicht.)

Schmidt-Rottluff: ein Strandbesucher, den es plötzlich, war man bereits in den 20er Jahren, nicht mehr an den Moritzburger See zog: Das nenne ich mir Erkenntnisse! Aber so geht das wohl, wenn man ahnungs-, konzeptions- und einstellungslos einen großen Künstler zu porträtieren versucht, so geht das, wenn man, bei Interpretationen, heitere Spiritualität mit Schwermut verwechselt, wenn man alles durcheinanderbringt und als zentrale Aussage über die Ära des Nationalsozialismus die These vorträgt, daß Schmidt-Rottluff in dieser Zeit den Sommer über in Ostpommern arbeitete, wenn man ... genug, und nichts mehr davon, daß natürlich vom Einfluß der Primitiven auf den Meister so wenig die Rede war wie von dessen großen Zyklen oder der Stellung der Preußischen Akademie der Künste, aus der man Schmidt-Rottluff anno 1933 ausschloß. Statt dessen wurden Badehütten, bunte Bilder und Bäume gezeigt, von denen der Betrachter am Bildschirm erfuhr, daß sie in der norddeutschen Landschaft wie Denkmäler stehen.