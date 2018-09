/ Von Jürgen Becker

Im Mai 1978, während eines Besuches in New York bei Djuna Barnes, kopierte in ihrem Auftrag Inge von Weidenbaum, eine ihrer deutschen Übersetzerinnen, ungefähr hundertmal eine Liste, mit der die damals 87jährige Dichterin jedwede Bitte, Anfrage und Einladung zu beantworten pflegte. Diese Liste führte im einzelnen auf, wozu Djuna Barnes bedauerte außerstande zu sein, nämlich eingesandte Manuskripte zu lesen; Artikel, Vorwörter, Einführungen und Statements zu schreiben; Interviews, Vorlesungen, Talk-Shows zu geben und Reden zu halten; im Radio oder Fernsehen aufzutreten; an Schriftstellerkongressen teilzunehmen; Fragebögen zu beantworten; Bücher zu signieren und dergleichen mehr von dem zu tun, was eine Autorenexistenz eben so ins öffentliche Fenster rückt.

Ein Dokument der Verweigerung. Das Beispiel einer freiwilligen Isolation, wie sie sich von unseren Autoren, ähnlich rigoros, allein Botho Strauß erlaubt. Ihr wohl letztes Interview hatte Djuna Barnes der New York Times gegeben, 1971:

„Vor Jahren traf ich eine Menge Leute, mußte ich ja, denn schließlich war ich auch ein Zeitungsmensch. Und immer war ich der Mittelpunkt jeder Party. Ich war eben ziemlich witzig und albern und geistreich und all das Zeug und ich verplemperte eine Menge Zeit. Meist wurde ich von Leuten eingeladen, die sagten: ‚Holt die Djuna doch zum Dinner, die ist amüsant.‘ Also machte ich Schluß damit.“

Schluß damit: und damit begann erst recht und setzte sich fort die Geschichte des Gerüchts, die leise und langsame Explosion der Legende, in der das Leben der Djuna Barnes aufgegangen ist.

In Westdeutschland wußten wir lange Zeit gar nichts. Vielleicht erinnert sich der alternde Rest eines winzigen, exklusiven, damals von der Droge des Surrealismus hellwach gemachten Leserkreises an den Juni 1952, als im sechsten Buch der Zeitschrift Das Lot das erste Leuchtzeichen erschien: da stellte Alexander Koval am Beispiel des Nachtmonsters Dr. Matthew O’Connor Passagen aus „Nightwood“ vor, versehen mit ersten Nachrichten von einer amerikanischen Dichterin und Malerin, Reporterin und Illustratorin, die unter der Zeitlupe zu leben, zu arbeiten schien: „Djuna Barnes stellte als Malerin 1943 in einer New Yorker Kunstgalerie mit großem Erfolg sechs Bildnisse aus. An diesen sechs Bildern hatte sie seit 1934 gemalt. Sie lebt jetzt in New York und arbeitet, wie sie sagt, an noch einem Buch und an noch einem Bild.“