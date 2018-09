Es ist nicht leicht, den Charakter eines Landes zu ergründen, setzt doch die Erschließung des Typischen, des Unverwechselbaren – also der Unterschiede zu anderen Ländern, vor allem zum eigenen – eine langjährige Vertrautheit mit den Verhältnissen des fremden Landes voraus.

Hat man das schwer Faßbare einmal erkannt und will man es vermitteln, bieten sich verschiedene Wege an. Der Piper Verlag setzt sich mit seinen „Panoramen der Welt“ vom traditionellen Schema (Geographie, Geschichte, Wirtschaft) ab und versucht, die einzelnen Länder sozusagen impressionistisch einzufangen. In einer Reine von Kapiteln (für England etwa 77, für Israel 30) werden jeweils für den Verfasser aufschlußreiche Themen behandelt, die oft anekdotischen Charakter haben und in keinerlei Verbindung mit den anderen zu stehen scheinen, in Wirklichkeit aber kennzeichnende Züge sind, die am Ende – wenn sorgfältig gezeichnet – ein plastisches, realitätsgetreues Bild des jeweiligen Landes entstehen lassen.

Jetzt hat in dieser Reihe Ernst Kobbert den Band „26mal Belgien“ vorgelegt. Der Verfasser versteht es, eigene Erlebnisse und Anekdoten mit objektiver Information zu mischen sowie seine Ausführungen mit Humor vorzutragen. Vertrauen erweckt auch die Mitteilung, daß Kobbert 20 Jahre lang als Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen in Belgien tätig war.

Um so enttäuschender die Lektüre dieses schlampig gemachten Buches. Der Verfasser hat so viel Falschinformation zusammengetragen, daß sich die Frage aufdrängt, ob er sich überhaupt ernsthaft mit der belgischen Wirklichkeit auseinandergesetzt hat. Was er sich auf mehr als 300 Seiten leistet, ist ein Mangel an Respekt vor dem Leser – schlimmer: vor dem Gastland.

Wohl stimmt einiges. Kobbert ist nicht entgangen, daß die Belgier „ein Volk von Nörglern und Raunzern“ (Seite 20) sind, die „im Arrangieren“ (38) groß sind und die Gesetze „mehr als Empfehlungen“ (97) betrachten.

Kobbert läßt es sich jedoch angelegen sein, die Geschichte Belgiens neu zu schreiben. Dabei unterlaufen ihm böse Fehler. Die für Deutsche und Franzosen schwer auszusprechenden niederländischen Wörter „Schild en vriend“ seien „zur Zeit der Religionskriege“ verwandt worden, um „echte Niederländer zu erkennen“ (112).

Richtig ist – wie es jeder Belgier in der Schule lernt –, daß die Flamen sich dieser Wörter bei der „Schlacht der goldenen Sporen“ am 11. Juli 1302 bedient haben, um ihre Landsleute von den Franzosen zu unterscheiden. Der 11. Juli ist noch heute offizieller Feiertag der flämischen Gemeinschaft.