Von Horst Bieber

Hamburg, im Dezember

Das Hamburger Congress Centrum verkörpert so ziemlich alles, was Grüne nicht leiden mögen: viel Beton, große überbaute Flächen, künstliches Licht, eine auf Effizienz ausgerichtete Architektur. Daß ausgerechnet in diesem Gebäude die siebte ordentliche Bundesversammlung der Grünen stattfand, verärgerte denn auch einige Delegierte, die es gerne weniger professionell gehabt hätten. Aber wenn man 706 Delegierte einlädt, zeitweise vier Hundertschaften Journalisten und über zweihundert Gäste unterbringen muß, dann wird die Zahl der möglichen Tagungsorte klein; außerdem sollte es dieses Jahr Norddeutschland sein, und überdies war das CCH billiger zu mieten als andere Hallen. Die Mehrheit hörte der Verteidigung des Geschäftsführers gar nicht zu, weil sie den Saal längst mit Plakaten, Transparenten, Papier, Thermosflaschen und Strickzeug in Besitz genommen hatte. Grüner Purismus in Äußerlichkeiten interessiert nicht sonderlich, und erst recht nicht, wenn er mangelndem Selbstbewußtsein entspringt.

Gerade daran aber fehlt es der knapp fünf Jahre alten Partei ganz und gar nicht. Es war im Gegenteil groß genug, zum ersten Mal einen lange schwelenden Richtungsstreit offen zu diskutieren und die formelle Entscheidung dann mit gelassener Souveränität zu vertagen. Dabei ging es wohl laut und lebhaft, gelegentlich chaotisch und verletzend zu, aber verglichen mit früheren Treffen absolvierten die Grünen am vergangenen Wochenende mehr einen Parteitag denn die Bundesversammlung einer Bewegung. Schon optisch war dieser Wandel auszumachen: Noch nie spielten so wenige Kinder im Saal, liefen so wenige Hunde herum, wurde so diszipliniert abgestimmt und mit den Möglichkeiten der Geschäftsordnungsanträge jongliert. Man ist schon viel mehr Partei, als viele Grüne wahrhaben möchten.

An dieser Entwicklung entzündete sich auch die Grundsatzdebatte: Dürren die Grünen, wenn sie als Partei in den Parlamenten sitzen, mit der SPD zusammenarbeiten? Kann das Ziel ein „rot-grünes Bündnis“ sein? – wobei „Bündnis“ als Chiffre zu verstehen ist für wirkliche Koalition, Tolerierung nach dem hessischen Muster oder auch nur punktuelles Zusammengehen in Einzelfragen. Oder muß es bei der Verweigerung, der Totalopposition bleiben?

Die „Realos“ – das Wort Realpolitiker nimmt kein Grüner gern in den Mund – plädieren für das „Bündnis“, die „Fundis“ lehnen es ab, und dieser Streit sollte nun in Hamburg entschieden werden. Fast 120 Delegierte meldeten sich zu Wort; zehn Männer und zehn Frauen wurden schließlich ausgelost. Über fünf Stunden zogen sich die Reden hin: mit Klugheit, Witz, Demagogie und Offenheit markierten die zwei Flügel der Partei ihre Standpunkte. Das Plenum folgte gespannt, wohl wissend, daß an einer überhaupt nicht aktuellen Frage ein Grunddissens offengelegt wurde.

Die Fronten waren klar abgesteckt. Der Bundesvorstand, dominiert vom Sprecher Rainer Trampert, und große Teile der Bundestagsfraktion plädierten für Verweigerung; andere Abgeordnete um Joschka Fischer und Otto Schily, unterstützt von den sich formierenden „Ökolibertären“, für das Bündnis. Beide Flügel wollen einen tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft, aber können sich über den Weg nicht einigen. Die Fundis setzen auf die außerparlamentarische Kraft der sozialen Bewegungen, die über gesellschaftlichen Druck schließlich politische Veränderungen bewirken. Die Realos mißtrauen dem Mythos der sozialen Bewegung und vertrauen auf ihre Fähigkeit, „in den Parlamenten den Protest in Experimente umzusetzen“, wie es Joschka Fischer formulierte. Die erste Taktik führt zur Bewegung, die zweite zu einer Partei.