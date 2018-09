Eine neue Studie und eine alte Frage: Warum findet das Programm zur Krebsfrüherkennung so wenig Anklang?

Von Regina Oehler

Krebs: Schon das Wort weckt ein Gefühl der Beklommenheit. Angst herrscht vor der „Krankheit zum Tode“. Kein Leiden fürchten Bundesbürger mehr, wie jetzt eine Studie im Auftrag des Bundesforschungsministeriums belegt – und das, obwohl allgemein bekannt ist, daß mehr als doppelt so viele Menschen an Herz-Kreislauf-Krankheiten sterben wie an Krebs.

Den Abgrund an landesweiter Furcht lotet eine „Analyse der Bedingungen des Angebots und der Nachfragen nach Maßnahmen der sekundären Prävention im Bereich der bösartigen Neubildungen“ aus. Die Studie mit dem umständlichen, zungenbrecherischen Titel hatte das Forschungsministerium bei der Firma „Infratest Gesundheitsforschung“ in Auftrag gegeben (das Ministerium will den Bericht Anfang nächsten Jahres veröffentlichen). Es ist ein erneuter Versuch, herauszufinden, warum das Programm zur Krebsfrüherkennung in der Bevölkerung so wenig Anklang findet. Weniger als dreißig Prozent der anspruchsberechtigten Frauen und sogar nur fünfzehn Prozent der anspruchsberechtigten Männer sind im letzten Jahr zur Krebsfrüherkennungsuntersuchung gegangen.

Angst, das zeigen die Ergebnisse der Studie des Infratest-Forschers Wolf Kirschner, ist ein Grund, warum die Früherkennungsuntersuchungen so wenig Anklang finden. Fast die Hälfte der anspruchsberecntigen Frauen fürchtet sich vor der Untersuchung und ihrem möglichen Ergebnis. Und mindestens jede dritte meint: „Bei einer Krebserkrankung Kann man ohnehin nichts machen.“

Damit stellen diese Frauen den Sinn der Früherkennungsuntersuchung radikal in Frage. Auch Mediziner und Gesundheitspolitiker debattieren heftig darüber, ob – und wenn ja: wie – Krebsfrüherkennung sinnvoll betrieben werden kann. Genau vor einem Jahr hatte das Forschungsministerium eine Untersuchung über „Methoden und Strategien zur Krebsfrüherkennung“ veröffentlicht. Im Geleitwort dazu war Klaus Goerttler, Direktor des Instituts für Experimentelle Pathologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, zu dem Schluß gekommen: „Das nunmehr dreizehn Jahre laufende Programm hat die zum Teil sehr hoch geschraubten Erwartungen nicht erfüllt. Enttäuschung und Ernüchterung greifen Platz, scharfe Kritik wird geäußert, auch von Ärzten.“

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung freilich will die betroffenen Laien mit solchen Erkenntnissen nicht verunsichern. Sie brachte im Herbst die bunte Broschüre „Bewußter Leben“ heraus, in der zu lesen ist: „Rechtzeitiges Erkennen und rechtzeitiges Behandeln ist die wichtigste Voraussetzung für die Heilung. Möglichst frühe Behandlung steigert nicht nur die Heilungschancen erheblich, sondern ist in der Regel auch weniger belastend als die späte Behandlung.“