Abneigung entsteht auch in der Politik oft aus enttäuschter Liebe. So kann und will Maltas Regierungschef Dom Mintoff, der vor 30 Jahren sogar den vollen staatlichen Anschluß der Kronkolonie an Großbritannien gewünscht und vor 20 Jahren vergebens um Aufnahme Maltas in die Nato gebeten hatte, das abweisende Verhalten des Westens "nicht vergessen".