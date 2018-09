Von Cornelie Sonntag

Da standen sie nun, die dunkelhäutigen Kolumbianer, die mandel- oder schlitzäugigen Koreaner, und erweckten auch für mein eigenes, adoptiertes, fremdländisches Auge den Eindruck wilder Exotik. Und man findet es ungeheuer komisch, wenn dann aus dem fremden Mund, dem man bestenfalls ein radebrechendes Deutsch mit einigen chinesischen Brocken zugetraut hätte, fließendes Schwäbisch kommt!“ – Das notierte eine siebzehnjährige Vietnamesin, die mit zweieinhalb Jahren in die Bundesrepublik kam, über ein Treffen mit ebenfalls adoptierten Jugendlichen aus Asien und Lateinamerika.

Adoptivkinder aus der Dritten Welt. Man stellt sie sich immer noch als schwarzschöpfige Bündel vor, als possierlichen Familienzuwachs. Viel wurde über sie geschrieben, als der Vietnamkrieg in sein bitteres Endstadium trat und teilnahmsvolle Ehepaare aus reichen Industriestaaten sich scharenweise meldeten, um die Waisen aufzunehmen. Selten macht man sich klar, daß mittlerweile eine erste Generation adoptierter Jugendlicher längst aus der Phase heraustritt, wo man sie nur rührend und niedlich findet. Sie werden erwachsen, haben mühsame Integrationsprozesse bewältigt, suchen Lehrstellen, erste Partnerschaften – vor allem aber die eigene Identität.

Die erste Welle der Adoptionen rollte in den späten sechziger Jahren. Damals tat sich eine kleine Gruppe von Leuten zusammen, die für kriegsverletzte Kinder aus Vietnam Krankenhaus- und Therapieplätze erkämpften und so auch mit dem Schicksal der Waisen und Ausgesetzten konfrontiert wurden, die oft nur zu retten waren, indem man sie aus den schlechtversorgten Heimen holte. An die Adoptionsvermittlung sei man damals unbekümmerter herangegangen, erzählt heute der Adoptionsreferent der Kinderhilfsorganisation „Terre des Hommes“, Peter Eisenblätter. Man habe ziemlich sicher erkennen können, daß diese Ehepaare aus Europa und den USA aus uneigennützigen Motiven handelten. Später, als sich das Interesse an exotischen Babys boomartig ausbreitete, verschärften die seriösen Organisationen wie „Terre des Hommes“, „Pro Infante“ oder der „Internationale Sozialdienst“ in Frankfurt ihre Auswahlkriterien. Bewerber melden sich ohnehin mehr als genug, und es gilt, sich abzusetzen von den dubiosen Gesellschaften, die Adoption inzwischen als gewinnbringendes Gewerbe, als regelrechten Kinderhandel betreiben.

Pro Jahr kommen zur Zeit einige hundert Kinder aus der Dritten Welt in die Bundesrepublik. Aber verantwortungsbewußte Organisationen bemühen sich immer stärker darum, verlassene Kinder an Adoptionswillige in ihrer Heimat zu geben. Das Vermitteln kleiner Koreaner, Inder oder Lateinamerikaner ins Ausland ist, sagt Peter Eisenblätter, „immer nur der letzte Ausweg, wenn andere menschlich befriedigende Lösungen nicht in Frage kommen“.

Gerade bei den jetzt fast erwachsenen Kindern, denen aus der „frühen“ Ära also, kann man ziemlich sicher sein, daß es ihnen in ihrem Herkunftsland übel ergangen wäre, wenn sie überhaupt die ersten Lebensjahre überstanden hätten. Ausgesetzt, verwaist, unehelich geboren – in vielen Staaten bedeutet das bis heute einen Makel, der mit lebenslanger Diskriminierung beantwortet wird.

Judith Weyer zum Beispiel, gerade 18, leibliche Tochter einer Vietnamesin und eines amerikanischen Soldaten, wurde mit zweieinhalb Jahren aus einem katholischen Krankenhaus geholt und in die Bundesrepublik gebracht. „Als Mischling“, das weiß sie heute, „hätte ich doch dort kaum eine Chance gehabt.“ Das dunkelhaarige Mädchen mit den leicht schräggestellten Augen lebt mit seinen Adoptiveltern in Königswinter, hat sich ein gepflegt-moderates Rheinisch zugelegt und will Innenarchitektin werden. Mit einer Mischung aus Befremden und Amüsement stellt sie gelegentlich fest, daß manche Menschen sich noch jetzt teilnahmsvoll erkundigen, ob sie sich denn freue, in Deutschland zu sein, „so als wäre ich gerade erst angekommen“. Sie erinnert sich, in der Schule früh er manchmal „Chinese, Chinese!“ gerufen worden zu sein. Es habe sie nicht verletzt, eher verwundert – als „Zeichen der Unkenntnis des Erdballs“: daß man eben das, was asiatisch anmutete, pauschal als chinesisch einstufte.