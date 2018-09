Inhalt Seite 1 — Rückkehr zur Ausreise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im Januar

Das Drama von Prag geht zu Ende. Das Palais Lobkowicz hat sich geleert, die monatelangen Bemühungen der beiden deutschen Regierungen sind nicht erfolglos geblieben. Und selbst wenn nun noch einige DDR-Bürger in der Bonner Botschaft und anderen Ostblock-Missionen der Bundesrepublik weiter ausharren sollten – die in die DDR Zurückgekehrten, so hat es den Anschein, werden darunter nicht leiden müssen. Sie können wohl darauf rechnen, in die Schlange der Ausreisewilligen eingereiht zu werden, vielleicht sogar nicht als letzte.

Nach den Botschaftsbesetzungen im vergangenen Frühjahr und Sommer haben Bonn und Ost-Berlin aufs neue zu einer praktischen Lösung gefunden. Das zählt um so mehr, als es immer auch um Prinzipien ging – für die Bundesregierung um die Substanz ihrer Deutschlandpolitik, um Bewegungsfreiheit für die Landsleute im anderen deutschen Staat, um menschliche Erleichterungen; für das SED-Regime letzten Endes um das, was Kommunisten unmißverständlich die „Machtfrage“ nennen. Wer die Staatsgewalt herausfordert oder zu unterlaufen versucht, den treffen harte Sanktionen. Selbstverständnis und Staatsräson zweier grundsätzlich verschiedener politischer Ordnungen stießen aufeinander.

Daraus hätte leicht ein Streit entstehen können, der auf Kosten der Menschen gegangen wäre. Bonn konnte zu keinem Augenblick bereit sein, den Zufluchtsuchenden die Tür zu versperren oder sie gar hinauszuwerfen. Und Ost-Berlin zog die Schraube von Mal zu Mal fester an. Jene 18 DDR-Bürger, die sich im Januar letzten Jahres in der amerikanischen Botschaft und der Ständigen Bonner Vertretung in Ost-Berlin verschanzt hätten, konnten noch binnen weniger Tage ausreisen. Auch für die schon viel größeren Gruppen, die im März in der Prager Botschaft und im Juni in der Ostberliner Vertretung ausharrten, öffnete sich bald der Weg nach Westen – allerdings erst, nachdem sie zunächst in die DDR zurückgekehrt waren. Bei der zweiten Prager „Besetzung“ schließlich, seit dem Herbst vergangenen Jahres, mit zeitweise bis zu 161 Asylanten, ließ sich Ost-Berlin auf nichts mehr ein: Rückkehr in die DDR und Berücksichtigung der Ausreisewünsche erst dann, wenn auch der Letzte Prag und die ebenfalls zum Asylplatz gewordenen Bonner Botschaften in Warschau, Budapest und Bukarest verlassen haben würde.

In diesem Rahmen haben die Unterhändler beider Seiten, Staatssekretär Ludwig Rehlinger vom Innerdeutschen Ministerium und der Honecker-Vertraute Wolfgang Vogel, eine Lösung finden müssen. Außer der Straffreiheit für den Aufenthalt in der Botschaft hat Ost-Berlin auch den Verzicht auf andere Sanktionen zugesichert: Wer etwa durch die Zuflucht in Prag die Einberufung in die Volksarmee umgangen hat, soll weder dafür zur Rechenschaft gezogen noch nach seiner Rückkehr rekrutiert werden. Im Laufe der Wochen wurde die Zusammenarbeit zwischen Rehlinger und Vogel so eng, daß sie am Ende gar individuelle Daten über die Asylanten austauschten, um sie zur Rückkehr bewegen zu können.

Auch in diesem bisher beispiellosen intimen Krisenmanagement und Entgegenkommen der DDR drückt sich eine Art Interessenidentität aus. Ost-Berlin kann nicht daran gelegen sein, das Bild vom Zwangsstaat zu bestätigen und zu zementieren. Und Bonn muß es um einen Verhandlungspartner gehen, der sein Gesicht nicht verloren hat, sondern mit dem auch künftig verläßliche Vereinbarungen getroffen werden können. Für die DDR-Regierung ist neben der großen wirtschaftlichen Bedeutung die deutsch-deutsche Zusammenarbeit ein Mittel, um Zustimmung und Legitimität bei den eigenen Bürgern zu gewinnen. Umgekehrt zeigt die Prager Sackgasse abermals, daß menschliche Erleichterungen nur mit der DDR, nicht gegen sie zu erreichen sind. Wer hierzulande andere Wege empfiehlt, ist nur ein Maulheld.