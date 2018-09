Alkohol an Bord wirft für die Fluggesellschaften vielfältige Probleme auf. Aber fliegende „Spirituosen-Bomben“, wie englische Experten meinen, sind die Jets der Airlines nicht.

Vielleicht wollte Nigel Randall, Direktor bei Englands einzigem Hersteller von Feuerschutzeinrichtungen für Flugzeuge, auf ein neues Produkt seiner Firma Graviner aufmerksam machen. Denn es klang sehr bedrohlich, was der Briten-Manager, in der Times verlangte und verkündete: ein weltweites Verbot für Duty-free-Alkohol an Bord der Flugzeuge, die mit ihren Spirituosen-Ladungen fliegenden Bomben glichen. Es sei so gut wie sicher, daß diese im Falle eines „crash“ Feuer fangen würden – 200 bis 300 Liter Alkohol, die zum Beispiel in der Passagierkabine eines Jumbos gelagert sind.

Deutsche Sicherheitsexperten verharmlosen die Gefahr „Alkohol an Bord“ zwar nicht, interpretieren sie aber anders als Nigel Randall aus Großbritannien. So Heino Caesar, Sicherheitspilot der Lufthansa (LH): „Der von einer Fluggesellschaft transportierte Duty-free-Alkohol könnte im theoretischen Fall zwar den Brand in der Kabine verstärken, aber gegenüber dem Kerosin in den Tanks spielt der Alkohol nur eine untergeordnete Rolle.“ Ähnlich argumentieren auch die Sicherheitsexperten der Flughafen Frankfurt Main AG: „Uns ist kein Fall bekannt, daß Alkoholika bei einem Flugzeugunglück zu einem Feuerausbruch geführt hätten. Vielmehr entzündet sich in aller Regel nach einem Crash ausgelaufenes Kerosin mit heißen Triebwerkteilen oder durch Reibung erhitzter Metallteile am Flugzeug.“

Die Probleme mit dem Hochprozentigen sieht denn auch Heino Caesar ganz woanders liegen: „Ein generelles Verbot von Alkohol an Bord ist absolut illusorisch.“ Das würde schon der internationale Konkurrenzkampf verbieten, da alle Fluggesellschaften mit ihren Alkoholköstlichkeiten an Bord um Passagiere werben – vor allem um die, die in der First- und Business-Class einen guten Tropfen zu schätzen wissen. So sei auch nicht der von den Airlines mitgeführte Alkoholvorrat – sicher verstaut – das eigentliche Problem, sondern der Duty-free-Alkohol, den die Gäste mit an Bord brächten. Caesar: „Die Stauräume für den mitgebrachten Alkohol und andere Duty-free-Waren sind nicht immer groß genug. Bei Turbulenzen können umherfliegende Flaschen Verletzungen hervorrufen, und das Handgepäck, voll mit Duty-free-Einkäufen, versperrt die Fluchtwege. Das sind die eigentlichen Gefahren.“ Duty-free-Alkohol wird aber auch zu einem Kostenfaktor für die Airlines, der bei jedem Flug neu kalkuliert werden muß. Auf einem Nordatlantik-Flug verbraucht ein Jumbo pro Tonne Mehrgewicht 300 Kilogramm (etwa 350 Liter) Kerosin. Das sind rund 300 Mark Mehrkosten. Caesar: „Bei der Vielzahl der Flüge kann man sich vorstellen, wie Duty-free-Alkohol- und -Einkäufe die Gesellschaften belasten.“

Gefährlicher als die Brandgefahr durch Alkohol für alle Passagiere schätzt Caesar die Gefahr ein, die von der Flasche für den einzelnen Gast ausgeht: „Viele Passagiere unterschätzen die Wirkung des Alkohols in der Kabine, deren Luftdichte etwa 1500 bis 2000 Meter über dem Meeresspiegel entspricht.“ In solch luftiger Höhe halten sich die Passagiere an den selbst mitgebrachten Duty-free-Alkohol dann, wenn die Crew aus Vorsicht heraus den Nachschub zu drosseln beginnt.

Die ideale Lösung für alle Probleme – vom Suff bis zur Feuergefahr – wäre der „große Vorschlag“ (Caesar), den Duty-free-Verkauf erst am Zielflughafen beginnen zu lassen. „Das“, meint Sicherheitspilot Caesar, „würde uns von einer Vielzahl von Problemen entlasten.“ Aber die Reorganisation und die Umbauten der jetzigen Einrichtungen der Flughafengesellschaften und der Zollbehörden würden nicht nur zu einer erheblichen Behinderung der Passagierabfertigung führen, sondern auch Millionensummen verschlingen, obwohl auch hier Lösungen gefunden werden könnten. Aber alle bisherigen und einschlägigen Pläne scheiterten eben an den Flughafenverwaltungen und Zollbehörden. So bleibt als kleiner Trost für die Crews und gegen die Feuerängste die IATA-Gefahrengutvorschrift 1170, wonach „alkoholische Getränke mit mehr als 70 Prozent Alkohol“ höchstens in einer Menge von fünf Litern mitgeführt werden dürfen. Denn diese Rachenputzer sind in der Tat höchst feuergefährlich. Rainer Schauer