Ob Henne oder Hahn ihr Leben ist finster

Von Dieter E. Zimmer

Hühner ... äh? Hühner? Haha. Leicht ist es nicht, über sie etwas halbwegs Ernsthaftes zu sagen. In Anspruch nehmen wir sie, und zwar ausgiebigst, ernst aber nicht. Das bloße Wort „Huhn“, die bloße Vorstellung eines Huhns kitzelt unsere Lachmotorik. Irgend etwas an diesem Vogel fordert eine menschliche Hochnäsigkeit heraus, wie sie kaum einem anderen Tier zuteil wird.

Und diese bespöttelten Viecher schicken sich nun an, geradezu zu Pionieren zu werden – zu einem Fall, an dem sich erweisen muß, welches das Verhältnis des Menschen zu seinen Beutetieren sein soll.

Zu einem Testfall wurde das Huhn, weil wir ihm in den letzten Jahrzehnten Lebensbedingungen zugemutet haben, die ganz besonders kraß von seinem natürlichen Lebenswandel abweichen. Aus dem glucksend auf dem Bauernhof herumscharrenden und -pickenden Huhn haben wir eine Maschine gemacht. Sie wird fabrikmäßig produziert und produziert selber fabrikmäßig, nämlich tierisches Eiweiß für den menschlichen Magen, entweder in Form von Eiern oder in Form seiner selbst – nämlich des faden, gummiartigen Fleischs der Hühnerküken, die wir am Spieß rösten. Hühnerhaltung ist zur industriellen Eiweißproduktion geworden.

An die achtzig Millionen Hühner leben in Westdeutschland; jeder Bundesbürger, heißt es, hat eineindrittel Huhn, das irgendwo für ihn legt oder Fleisch ansetzt. Es legt oder wächst im Verborgenen – in einem dunklen Schuppen, den es nie verläßt außer zum Sterben, unter Tausenden oder Zehntausenden von seinesgleichen.

Die Masthühner – „Brathähnchen“ genannt, egal ob es sich um Henne oder Hahn handelt – leben dort auf dem Boden. Wenn sie als frischgeschlüpfte Küken in den Stall eingesetzt werden, stehen sie noch verloren in seinem Schummer herum; werden sie dann fünf Wochen später in die Schlachtfabrik verfrachtet, so sind sie so fleischig aufgeschwollen, daß den Boden ein lückenloser Hühnerteppich bedeckt.