Von Dieter Buhl

Einem Präsidenten wie Ronald Reagan, dem der Schauaspekt der Politik so wichtig ist, mag das Ausfallen der Inaugurationsparade durchaus als böses Omen gelten. Sprach der Wettergott ein Machtwort, wo die politischen Gegner weitgehend verstummt sind? Schuf die Natur ein Menetekel, wo eitel Freude herrschen sollte? Noch haben Washingtons Auguren den Klimawechsel nicht als Warnzeichen ausgemacht, vom Kälteschock gegen aufkeimende Hybris ist bisher nicht die Rede. Aber weil das Volksfest zu seinen Ehren den eisigen Winden zum Opfer fiel, begann Reagans zweite Amtszeit auf jeden Fall weitaus weniger fröhlich und festlich als erwartet.

Auch ohne den Tribut von der Straße darf sich der 40. Präsident auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit wähnen. Im Augenblick stehen alle hinter ihm. Der triumphierende Wahlsieg schwingt nach, die Meinungsumfragen verkünden nur Gutes, und die veröffentlichte Meinung quillt über von Zustimmung. Der Respekt vor Reagans bisherigen Erfolgen wie vor seinem Regierungsstil läßt keinen Platz mehr für Zweifel. Nicht einmal mehr Verwunderung wagt aufzukommen, daß einer wie er, dem noch vor wenigen Jahren präsidialer Zuschnitt bestritten wurde, der als starrer Ideologe und außenpolitischer Laie galt, nun gar zum zweiten Mal den Eid für das mächtigste Amt der Welt leistete.

Vielen Europäern fällt es schwerer, in die Lobeshymnen einzustimmen. Das liegt weniger an den Erfahrungen mit diesem Präsidenten, die längst nicht so lebensbedrohend ausfielen wie anfangs befürchtet wurde. Stärker zu Buche schlägt wohl Europas leichter Hang zu intellektuellem Hochmut, der selbst die zahllosen europäischen Nachahmungen amerikanischer Lebens- und Arbeitsweise schadlos überstanden hat, und der sich durch einen Mann wie Ronald Reagan zumindest klammheimlich bestätigt fühlt. Auch wenn die Alte Welt selber im Augenblick mit brillanten Führern nicht gesegnet ist, bleibt der Präsident für viele Europäer ein beunruhigendes Phänomen, der einst aus Hollywoods Scheinwelt kam und von dem wahrscheinlich selbst seine Freunde nicht zu sagen wissen, wann er zum letzten Mal ein Buch gelesen hat.

Verwerflich ist die europäische Skepsis nicht. Wohl aber dokumentiert sie das transatlantische Stimmungsgefälle der Gegenwart. Drüben genießen die Menschen ohne Scheu den wiedererwachten Optimismus und das neugewonnene Selbstbewußtsein, die sie Ronald Reagan gutschreiben, hüben fragen sie besorgt, ob der Stimmungsumschwung überhaupt ein Fundament hat. Drüben heben sie den Präsidenten in den Himmel, weil er Amerika aus dem politischen, wirtschaftlichen, moralischen Tief der siebziger Jahre zu neuen Höhen geführt hat, hüben herrscht oft genug ungläubiges Staunen darüber, daß ausgerechnet dieser Präsident Amerikas Auferstehung bewirkt haben soll. Gängigem Politikverständnis kann das Wiederbelebungswunder in der Tat verschlossen bleiben. Reagan schaffte es nicht mit ausgeklügelten Programmen oder weitschauenden Strategien. Sein Genesungsrezept für das Land beruhte vornehmlich auf zwei dürren Wahlkampfslogans: den Bürgern "die Regierung vom Buckel zu schaffen", womit er weniger Steuern, Vorschriften, Bürokratie meinte, und "Amerika wieder an die Spitze bringen", was er mit starken Worten, mit Aufrüstung und militärischem Muskelspiel versuchte. Mehr aber noch als seine Politik war und ist er selbst die Botschaft, die die Mehrheit der Amerikaner überzeugt. Er ist ein Präsident ganz nach dem Geschmack, dessen Persönlichkeit zum wichtigsten Werbeträger der Erneuerung wurde.

Im Raster amerikanischer Führungsfiguren füllt Reagan mehrere Koordinaten. Was Zuversicht und Selbstbewußtsein angeht, ähnelt er dem Draufgänger Theodore Roosevelt; Willen und Mut zu grundlegender Veränderung teilt er mit Franklin Roosevelt; das Gespür für Stil und Präsentation hat er mit John F. Kennedy gemein. Trotz seines hohen Alters kommt er sogar dem Maßstab nahe, den Woodrow Wilson vor seinem Einzug in das Weiße Haus für Präsidenten aufstellte: "Männer von gewöhnlichem Körperbau und Takt können keine Präsidenten sein und am Leben bleiben, es sei denn, die Belastung würde irgendwie gemindert. Wir sind für immer verpflichtet, unsere höchsten Staatsdiener unter den weisen und verständigen Athleten zu erwählen – einer winzigen Klasse." Ihr mag sich der hochgewachsene Reiter Reagan durchaus zugehörig fühlen. Schließlich hat er nicht nur die Verwundung beim Attentat vor vier Jahren nahezu folgenlos überstanden. Er läßt sich ja auch beim Holzhacken nichts vormachen und kann als Beweis seiner Virilität sogar stolz darauf verweisen, daß er durch stetes Krafttraining im Weißen Haus den Umfang seines Brustkorbes um einige Zentimeter erweitert hat.

Noch mehr als den Anforderungen Wilsons entspricht Reagan jedoch den Kriterien, die der englische Schriftsteller und Diplomat James Bryce an amerikanische Präsidenten anlegte. Bryce wußte schon vor über siebzig Jahren, warum überragende Männer nur selten ins Präsidentenamt gewählt werden: "Erstens, weil große Männer ohnehin rar sind in der Politik; zweitens, weil die Auswahlmethoden sie nicht nach oben bringen; drittens, weil sie, in ruhigen Zeiten, nicht unbedingt gebraucht werden."