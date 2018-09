Von Herbert Schäfer

Auf dem Schreibtisch des Wuppertaler Staatsanwalts Hans Josef Wassen türmen sich Aktenberge. Die Affäre, mit der sich nun auch die Behörden in Kanada, den USA und in der Schweiz befassen und bei der nach Ansicht von Eingeweihten mit einem Gesamtschaden von 90 bis 100 Millionen Dollar gerechnet werden muß, könnte sich als einer der folgenschwersten Aktienschwindel der letzten Jahre entpuppen. Nach den eigentlichen Hintermännern des internationalen Skandals sucht Wassen bisher vergeblich: Er vermutet sie in Kanada oder der Schweiz. Allein in der Bundesrepublik sollen dabei mehrere hundert Anleger insgesamt mindestens fünfzehn Millionen Mark verloren haben, wobei die Schäden im Einzelfall zwischen 5000 und 200 000 Mark schwanken.

Manche der geprellten Anleger nahmen hohe Hypotheken auf ihren Grundbesitz auf, um bei den als so verlockend gepriesenen Geschäften dabei zu sein. Andere spekulierten mit schwarzem Geld. Für sie interessieren sich inzwischen auch die Finanzämter. Neben dem Verlust ihres Kapitals müssen sie mit empfindlichen Nachforderungen und Strafbescheiden wegen Steuerhinterziehung rechnen.

Justiz und Kriminalpolizei bezweifeln, daß die Betroffenen von ihrem allzu gutgläubig investierten Kapital jemals etwas wiedersehen werden: es sei „alles über die Wupper“. Auch er könne den Leuten ihr Geld nicht wiederbeschaffen, das in dunklen Kanälen verschwunden sei, warnt Staatsanwalt Wassen. Für ihn geht es rein strafrechtlich um Anklagen wegen Veruntreuung und Betrugs, organisiert vor allem von professionellen Akteuren in Zürich, Genf, Vancouver, Solingen und Kassel.

Schauplatz Kassel: Dort ließ im Juli vorigen Jahres die „Internationale Treuhand- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Trust und Investment AG“ beim Kasseler Stadtsteueramt ihre gerade erst geborene Tochter namens „Gentras AG“ als deutsche Zentrale registrieren. Die neue Aktiengesellschaft etablierte sich in einem Hinterhaus an der Friedrich-Ebert-Straße 15. Von dort aus bemühte sie sich, vorzugsweise unerfahrenen Erstanlegern ausgefallene Börsengeschäfte schmackhaft zu machen. Dabei wurden per Telephon sagenhafte Gewinnzusagen gemacht.

Von früh bis spät, gleichzeitig über mehrere Leitungen, flüsterten die Gentras-Kapitalberater ihre Offerten potentiellen Kunden in allen Teilen der Republik zu. Über deren Solvenz besaßen sie aus geheimnisvollen Quellen offenbar detaillierte Informationen. Wer jetzt in bestimmte Wertpapiere investiere, so sicherten sie „unter voller Diskretion bei Anwendung des schweizerischen Bankgeheimnisses“ zu, der mache in kürzester Zeit das Geschäft seines Lebens.

Die attraktivsten Lockvögel im Gentras-Angebot: Ein kanadisches Dreierpaket (Beauford, Rencon, Marathon) mit „festgeldähnlicher Verzinsung“ von 25 Prozent bis Mitte 1985. Ferner ein Goldpapier mit „Rücknahmeoption“ und „fixen Daten bezüglich Kursgewinn“. Schließlich noch eine geradezu weltrekordverdächtige „Boxeraktie“ (Championship) mit angekündigter Wertsteigerung bis Ende 1985 von sage und schreibe 250 Prozent.