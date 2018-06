An unserer jahrelangen Gleichgültigkeit gegenüber der Not in Afrika hat das prächtige Londoner Warenhaus Harrods schuld – weil sein Glanz eine afrikanische Prinzessin und Ministerfrau zu einem unbedachten Kauf verführte, der sprichwörtlich wurde – das goldene Bett der neureichen Ghanaerin, in den sechziger und siebziger Jahren vertrautes Argument gegen alle Entwicklungshilfe.