Krise in Wien: Verteidigungsminister Frischenschlager bereitete dem begnadigten Kriegsverbrecher Walter Reder einen militärischen Staatsempfang. Bundeskanzler Sinowatz versucht nun mit letzter Kraft, das Regierungsbündnis zu retten.

Vier Stunden lang suchte die österreichische Regierung nach goldenen Worten. Die mühsame Formulierung, die sie fand, soll retten, was noch zu retten ist. Er "bedaure", ließ der 41jährige Verteidigungsminister den Regierungschef mit bedächtiger und leiser Stimme verlesen, seinen "schweren Fehler"; er habe die Gefühle "jener Menschen, die im Kriegsgeschehen selbst gelitten haben" falsch eingeschätzt. Doch diese Minimalformulierung, die den Eklat bereinigen soll, den Frischenschlager mit der persönlichen Begrüßung Reders geliefert hatte, half nur wenig, den Konflikt um das Regierungsbündnis zu besänftigen.

Die oppositionelle österreichische Volkspartei (ÖVP) fordert Neuwahlen, der sozialistische Verkehrsminister Ferdinand Lacina warf vorübergehend seinen eigenen Rücktritt in die Debatte und in seltener Einigkeit wollen es weder der linke noch der Gewerkschaftsflügel der Sozialdemokraten bei dem Lippenbekenntnis des FPÖ-Ministers bewenden lassen. Für zahlreiche sozialistische Abgeordnete hat der Koalitionspartner nun endgültig jeden Anschein liberaler Gesinnung verloren, der den Sozialisten erlaubte, das schräge Regierungsbündnis gerade noch zu ertragen.

Denn der Liberalismus der FPÖ war immer nur ein zarter Hauch. Freiheitliche Politiker tarnten damit den deutschnationalen Kern ihrer Partei, um salonfähig und koalitionsfähig zu werden. Erst als die SPÖ nach der Wahl von 1983 eine kleine Koalition mit der FPÖ einging, kündigte der neue FPÖ-Chef Norbert Steger den "alten Nazis" die Treue. Daran zerbrach die Partei beinahe. Aktuelle Umfragen geben ihr nur noch 3,5 Prozent der Wählerstimmen.

Friedhelm Frischenschlager zählt zur jungen, liberalen Garde der Partei. Er befahl Rekruten zur Vereinigung auf das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen und in den Wiener Karl-Marx-Hof, die Hochburg des sozialistischen Widerstandes im Bürgerkrieg von 1934. Mehr als alle anderen Koalitionskompromisse schmerzte dies das unbeugsame Parteivolk. In den Bundesländern mobilisierten rechte FPÖ-Funktionäre gegen die Abweichler in der Regierung. Die Parteiführung um Steger vertrat nur noch einen immer kleiner werdenden Teil der Partei.

Als Frischenschlager dem ehemaligen SS-Sturmbannführer Reder mit allem militärischen Aufwand ein "Willkommen in der Heimat!" entbot, verrichtete er einen Ehrendienst an einer Symbolfigur der österreichischen Rechten. Immer wieder waren freiheitliche Delegationen zur Festung Gaeta, in der Reder einsaß, gepilgert. Zwar hatten sich auch Kanzler, Kardinal und Bundespräsident um Begnadigung des Kriegsverbrechers bemüht, doch die nationalen Wallfahrer – darunter auch FPÖ-Chef Steger – schmähten oft unverhohlen die italienische Justiz, die den SS-Freiwilligen 1951 als Hauptverantwortlichen des Massakers im Apenninendorf Marzabotto (1800 ermordete Männer, Frauen und Kinder) zu lebenslänglicher Festungshaft verurteilt hatte.

Die Ehre, die Frischenschlager dem Heimkehrer erwies, einte prompt die Partei: Wenn Frischenschlager aus dem Kabinett ausscheiden müsse, stelle sich für die FPÖ die Koalitionsfrage. So mußte sich Kanzler Sinowatz, nach der Umweltschützer-Revolte gegen den Kraftwerksbau von Hamburg geschwächt, fügen. Er versucht, seine Koalition um jeden Preis zu retten, um Neuwahlen, bei denen erstmals die Grünen ins Parlament kommen könnten, zu verhindern. Doch die ÖVP bleibt weiterhin auf Angriffskurs: Sie will in einer Sondersitzung des Parlaments den Rücktritt des Verteidigungsministers erzwingen. Joachim Riedl