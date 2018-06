Ein Jammer, daß in Moskau nicht wie in Washington öffentliche Hearings – also Anhörungen – stattfinden. Wie schön wäre es, wenn die Politbüromitglieder, beispielsweise Andrej Gromyko und der im Politbüro für Verteidigung Zuständige – öffentlich kundtun müßten, was sie über Amerika wirklich denken und was sie zu tun beabsichtigen, so wie Shultz und Weinberger dies soeben in Washington taten.