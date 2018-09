Angesichts der immer schwerer überschaubaren Arbeitszeitdiskussion, vor allem, was die verschiedenen Möglichkeiten neuer Arbeitszeitgestaltung angeht, wächst der Bedarf nach verständlich geschriebenen Überblicksdarstellungen. Die Autoren des vorliegenden Buches haben sich dieser mühevollen Aufgabe unterzogen; das Ergebnis kann – mit einigen Einschränkungen – als gelungen bezeichnet werden.

Vier der insgesamt sechs größeren Abschnitte des Buches enthalten ausführliche Darstellungen der zentralen arbeitszeitpolitischen Themen: der Wochen- sowie der sogenannten Lebensarbeitszeitverkürzung (eine etwas unglückliche Begriffsprägung, da jede Arbeitszeitverkürzung die Lebensarbeitszeit verringert), ferner der Teilzeitarbeit und des Job-Sharing sowie der gleitenden und der variablen Arbeitszeit. Ihnen vorangestellt sind zwei Abschnitte, die allgemein in die Thematik einführen sollen.

In allen genannten Bereichen votieren die Autoren für flexible Arbeitszeitregelungen. Die entsprechenden Konzepte und Vorschläge, die derzeit diskutiert oder erprobt werden, nehmen einen breiten Raum ein. Neben arbeits-, Steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekten wird auf Fragen der betrieblichen Umsetzung flexibler Arbeitszeitregelungen und die entsprechenden Kosteneffekte eingegangen, Praxisbeispiele dienen zur Illustration. Insgesamt bietet das Buch hier einen guten allgemeinen Überblick.

In der arbeitszeitpolitischen Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, die sich grob auf den Nenner „Allgemeine Arbeitszeitverkürzung oder Arbeitszeitflexibilisierung“ bringen läßt, nehmen Glaubrecht, Wagner und Zander für die Arbeitgeberseite Partei, stellen jedoch auch ihr Bemühen um Kompromisse heraus. Zumindest im Bereich der Wochenarbeitszeitverkürzung vermißt man dieses Bemühen allerdings etwas. Ein weiteres Indiz für eine etwas einseitige Perspektive ist das Fehlen des Stichwortes „Mitbestimmung“ im Stichwortverzeichnis des Buches. Neben der – vom Redaktionsschluß bedingten – Nichtberücksichtigung der neuen Tarifabkommen in der Druck- und Metallindustrie, des Vorruhestandsgesetzes und anderer neuer Entwicklungen seit Anfang 1984 liegt hier der wesentliche Schwachpunkt. Denn in der gegenwärtigen Arbeitszeitdiskussion fehlt es vor allem auch an Vorschlägen und Konzeptionen im Sinne einer für die Gewerkschaften akzeptablen – und damit überzeugenderen wie aussichtsreicheren – neuen Arbeitszeitpolitik. MW

Helmut Glaubrecht/Dieter Wagner/Ernst Zander: Arbeitszeit im Wandel. Neue Formen der Arbeitszeitgestaltung, Freiburg/Br., 1984 (Rudolf Haufe Verlag), 39,80 DM.