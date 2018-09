Inhalt Seite 1 — Trägt die Uniform sich schwerer? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Keine neuen Argumente vor dem Bundesverfassungsgericht

Von Hans Schueler

Wolfgang Zeidler, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, rügte vergangene Woche in der mündlichen Verhandlung über das neue Anerkennungsverfahren für Wehrdienstverweigerer und die Verlängerung des Zivildienstes einen Staatsrechts-Professor: Er möge bitte nicht noch einmal herbeten, was schon in seinen Schriftsätzen stünde, die allen Verfahrensbeteiligten bekannt seien. Die Rüge war überfällig, auch wenn sie hier den vermutlich bestinformierten und argumentationsstärksten Prozeßvertreter traf.

Seit Jahren leidet der oberste Gerichtshof der Bundesrepublik an der juristischen Prozeßroutine, mit der selbst Grundfragen des demokratischen Staatsverständnisses, der politischen Machtverteilung und des Geltungsumfangs der Bürgerrechte behandelt werden. Die mündliche Verhandlung über den Streitstoff bildet ohnehin die Ausnahme; das Gericht kann, es muß sie nicht anordnen. Und wo es dies wegen der Bedeutung der Sache getan hat oder tut – beim Grundlagenvertrag, beim neuen Paragraphen 218, beim Volkszählungsgesetz und jetzt bei der Ersatzdienstnovelle –, findet das Gespräch, eine spontane geistige Auseinandersetzung zwischen den Parteien, zumeist nicht statt.

Statt dessen, reihen sich die Vorträge der Advokaten, die Statements der Sachverständigen und die Reden von Parlamentariern oder Ministern wie auf einer Perlenschnur aneinander; überwiegend sind es bloße Glasperlen. Nur selten unterbrechen die Richter mit Fragen den eintönigen Redefluß. Die Atmosphäre im Gerichtssaal auf dem Karlsruher Schloßpark-Gelände wirkt dann auf bedrückende Weise steril: als würde um eine Altbaumieten-Verordnung gestritten und nicht um den Sinngehalt einer Grundrechtsnorm.

Das wurde diesmal besonders fühlbar, weil ein, wie es scheint, ganz unmißverständlicher Satz aus dem Grundgesetz zur Debatte stand: „Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen.“ Demgegenüber bestimmt das neugefaßte Zivildienstgesetz mit Wirkung vom 1. Januar 1984: „Der Zivildienst dauert um ein Drittel länger als der Grundwehrdienst.“ Seither müssen anerkannte Wehrdienstverweigerer 20 Monate Ersatzdienst leisten, weil der Grundwehrdienst für Soldaten 15 Monate dauert. Gegen diese Vorschrift klagen in Karlsruhe 196 Mitglieder der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion. Ein Laie könnte meinen, sie brauchten überhaupt keinen juristischen Beistand; ihr Recht ergäbe sich unmittelbar aus dem Grundgesetz.

Sich selber im Wege