Industrieansiedlung Brunsbüttel: Steuermilliarden brachten nur wenige Arbeitsplätze

Von Heinz Blüthmann

Eigentlich sollte es der ganz große Sprung nach vorn werden für die verträumte schleswig-holsteinische Kleinstadt Brunsbüttel an der Unterelbe. Der langersehnte Anschluß an die weite Welt, schier unbegrenzte Wachstumschancen – kurz: goldene Zeiten schienen unmittelbar bevorzustehen. Lokalzeitungen feierten damals den geplanten Aufstieg aus der Provinz mit der Schlagzeile: "Brunsbüttel wird Bayer-Town."

Es war die Zeit, als Wachstum noch kein anstößiges Wort war. Schlicht verdoppeln sollte sich die Einwohnerzahl Brunsbüttels in kaum zehn Jahren. Beinahe alles schien plötzlich möglich. Manager der international operierenden und nun nach Brunsbüttel strebenden Konzerne wie Bayer, Veba und Ciba-Geigy "freuen sich auf den Großflughafen Kaltenkirchen, der vierzig Minuten entfernt entstehen soll", berichtete die Franfurter Rundschau. Die Arbeiter warteten immerhin auf "den Autobahn-Anschluß von Hamburg".

Heute ist der Town-Traum ausgeträumt: Brunsbüttel ist Brunsbüttel geblieben – eine Kleinstadt von nicht einmal 13 000 Einwohnern an der Schnittstelle von Elbe und Nord-Ostsee-Kanal. Die Geschäfte gehen eher schlecht als recht, die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Zukunftsaussichten keineswegs rosig. Womöglich hat Brunsbüttel das ihm zustehende Quentchen Glück schon früher verbraucht. Als 1895 der Nord-Ostsee-Kanal eröffnet wurde, brach nämlich schon einmal Goldgräberstimmung in Brunsbüttel aus. Der neue Schiffsverkehr half der uralten Bauernsiedlung im Südwesten Schleswig-Holsteins auch tatsächlich mächtig auf die Beine: Das idyllische Kirchspiel verwandelte sich binnen kurzem in ein Städtchen.

Als nun zum zweiten Mal in weniger als hundert Jahren die hohe Politik es mit den Brunsbüttlern ganz besonders gut meinte, ging es gar nicht gut aus: Ausgerechnet "das größte Förderungsprojekt schleswig-holsteinischer Wirtschaftspolitik" (Landesrechnungshof), die Industrieansiedlung an der Unterelbe bei Brunsbüttel, erweist sich mehr und mehr als Flop.

Komplette Dörfer wurden dem vermeintlich großen wirtschaftlichen Aufschwung geopfert. Doch auf den einst saftig grünen Marschwiesen entstand mit Steuergeldern in Milliardenhöhe ein Industrieareal, das Günter Neugebauer, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Opposition im Kieler Landtag, die "gigantischste Fehlplanung in der Wirtschaftspolitik des Landes seit dem Krieg" nennt.